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10:54 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Более 350 детей-сирот в Новосибирской области получат жилье до конца года

НОВОСИБИРСК, 18 июля, ФедералПресс. Для того, чтобы обеспечить жильем детей-сирот в Новосибирской области из областного бюджета в 2017 году выделят на 100 миллионов рублей больше. Таким образом жилье получат более 350 детей сирот.

Дополнительные деньги для детей-сирот выделили по инициативе губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, сообщает пресс-служба правительства региона. В итоге на покупку жилья для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, потратят 255,8 млн рублей из областного бюджета.

Всего муниципальные образования получат 410,5 млн рублей. С начала года обзавелись жильем 44 нуждающихся ребенка.

Сейчас в в муниципальные районы и городские округа Новосибирской области на нужды детей-сирот направлено 26,6 млн рублей из федерального бюджета и 26,7 млн рублей из бюджета области. Районы, которые получат дополнительный объем финансирования, уже уведомили об увеличенных лимитах.

«ФедералПресс» напоминает, что до 2013 года дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечивались жилыми помещениями (в виде комнат) площадью не менее 15 кв. м. По новой норме, гражданам предоставляются индивидуальные жилые дома или квартиры площадью не менее 30 кв. м.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.03.2015 № 145 был установлен уровень софинансирования расходного обязательства на предоставление жилых помещений в размере 70% из денежных средств федерального бюджета и 30% — денежных средств субъекта РФ. В Новосибирской области уровень областного софинансирования в разы превышает установленный Приказом размер.

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