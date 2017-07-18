Более 350 детей-сирот в Новосибирской области получат жилье до конца года

Дополнительные деньги для детей-сирот выделили по инициативе губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, сообщает пресс-служба правительства региона. В итоге на покупку жилья для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, потратят 255,8 млн рублей из областного бюджета.

Всего муниципальные образования получат 410,5 млн рублей. С начала года обзавелись жильем 44 нуждающихся ребенка.

Сейчас в в муниципальные районы и городские округа Новосибирской области на нужды детей-сирот направлено 26,6 млн рублей из федерального бюджета и 26,7 млн рублей из бюджета области. Районы, которые получат дополнительный объем финансирования, уже уведомили об увеличенных лимитах.

«ФедералПресс» напоминает, что до 2013 года дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечивались жилыми помещениями (в виде комнат) площадью не менее 15 кв. м. По новой норме, гражданам предоставляются индивидуальные жилые дома или квартиры площадью не менее 30 кв. м.