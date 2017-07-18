В Калининградской области средняя зарплата перешагнула отметку в 31 тысячу рублей

По сравнению с маем предыдущего года зарплата увеличилась на 4,5%, а по сравнению с апрелем 2017 года — на 0,4%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в мае 2017 года составила 101,0% к уровню мая 2016 года и 100,4% — к уровню апреля 2017 года.

В январе-мае 2017 года в крупных и средних организациях (без субъектов малого предпринимательства) работало 191,7 тысячи человек, в том числе штатных работников — 95,9%, на условиях совместительства — 1,6% и по договорам гражданско-правового характера — 2,5% от общего числа работающих. Соответствующие данные приводит Калининградстат.