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11:24 (мск), источник: Янтарный край

В Калининградской области средняя зарплата перешагнула отметку в 31 тысячу рублей

В Калининграде и области среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за май 2017 года, в крупных, средних и малых организациях составила 31157,1 рубля.

По сравнению с маем предыдущего года зарплата увеличилась на 4,5%, а по сравнению с апрелем 2017 года — на 0,4%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в мае 2017 года составила 101,0% к уровню мая 2016 года и 100,4% — к уровню апреля 2017 года.

В январе-мае 2017 года в крупных и средних организациях (без субъектов малого предпринимательства) работало 191,7 тысячи человек, в том числе штатных работников — 95,9%, на условиях совместительства — 1,6% и по договорам гражданско-правового характера — 2,5% от общего числа работающих. Соответствующие данные приводит Калининградстат.

Наибольшие зарплаты — на предприятиях, занимающихся добычей полезных ископаемых — 59392 рубля, а также в сфере строительства — 40146 рублей. А вот наименьшие — в гостиничном и ресторанном бизнесе — 19730 рублей. Медики получают в среднем 30748 рублей, педагоги — 28750 рублей.

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