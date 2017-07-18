Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Экс-муж задержанной в Турции россиянки попросил помощи у Кадырова
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Роскошное свадебное платье 34-летней модели восхитило всех
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Порошенко: Киев намерен присоединиться к таможенному союзу с ЕС
Лавров поведал о неподчиняющихся радикалах в Киеве
Роскошное свадебное платье 34-летней модели восхитило всех
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
Американские танки установили печальный антирекорд - СМИ
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
12Природные пожары в Калифорнии
11:05 (мск), источник: ТАСС

«Горный Урал» в Челябинской области станет одной из пилотных агломераций России

В агломерациию войдут моногорода Миасс, Златоуст, Трехгорный, Чебаркуль, Карабаш, Сатка и Бакал.

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июля. /ТАСС/. Полицентрическая агломерация «Горный Урал», объединяющая семь моногородов Челябинской области с общей численностью населения 500 тыс. человек, выбрана Министерством экономического развития РФ для пилотной реализации. Об этом заявил в понедельник на еженедельном аппаратном совещании губернатор Борис Дубровский, сообщили в управлении пресс-службы и информации регионального правительства.

«Считаю, что это — серьезный результат нашей системной работы по переформатированию моногородов, адаптации их к современной многопрофильной экономике. Работа ведется по поручению, данному федеральному правительству президентом РФ. Наши моногорода, входящие в агломерацию “Горный Урал”, уже сейчас связаны общим рынком труда с маятниковой миграцией, есть совместные инвестпроекты. Реализация проекта агломерации позволит улучшить качество жизни людей за счет повышения доступности социальной инфраструктуры и инвестиционной привлекательности моногородов», — отметил Дубровский.

В управлении отметили, что правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции определила три потенциально возможных проекта агломерации. Наиболее проработанным является проект агломерации моногородов в Челябинской области — «Горный Урал», в которую входят Миасс, Златоуст, Трехгорный, Чебаркуль, Карабаш, Сатка и Бакал. В связи с этим федеральное министерство экономического развития предложило председателю правительства РФ выбрать «Горный Урал» для реализации агломерации на пилотной основе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Россия оставляет за собой право на ответные меры в вопросе дипсобственности с США
Кабмин РФ утвердил список продукции, экспорт которой поддержат в приоритетном порядке
Россия оставляет за собой право на ответные меры в вопросе дипсобственности с США
Рябков: Вопрос о дипсобственности России в США близок к решению
Глава ДНР объявил о создании нового государства Малороссия
Греф поддержал идею создания новой банковской ассоциации
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Минкомсвязи оценило риски от отмены внутрироссийского роуминга
S7 и «Уральские авиалинии» могут закрыть часть рейсов
Минобороны России рассекретило документы об освобождении Польши
Спорт
«Динамо» отметит возвращение в РФПЛ дерби со «Спартаком» Историческое противостояние двух московских клубов завершит программу стартового тура национального первенства-2017/18
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер актер Мартин Ландау Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус» скончался в Лос-Анджелесе на 90-м году жизни
Недвижимость
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Ипотеку под 6,25% запустят в шести регионах РФ
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
Реновацию предлагают распространить по всей стране
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь