«Горный Урал» в Челябинской области станет одной из пилотных агломераций России

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июля. /ТАСС/. Полицентрическая агломерация «Горный Урал», объединяющая семь моногородов Челябинской области с общей численностью населения 500 тыс. человек, выбрана Министерством экономического развития РФ для пилотной реализации. Об этом заявил в понедельник на еженедельном аппаратном совещании губернатор Борис Дубровский, сообщили в управлении пресс-службы и информации регионального правительства.

«Считаю, что это — серьезный результат нашей системной работы по переформатированию моногородов, адаптации их к современной многопрофильной экономике. Работа ведется по поручению, данному федеральному правительству президентом РФ. Наши моногорода, входящие в агломерацию “Горный Урал”, уже сейчас связаны общим рынком труда с маятниковой миграцией, есть совместные инвестпроекты. Реализация проекта агломерации позволит улучшить качество жизни людей за счет повышения доступности социальной инфраструктуры и инвестиционной привлекательности моногородов», — отметил Дубровский.