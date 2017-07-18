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11:26 (мск), источник: Губерния онлайн

Абрикосы и дыни из Узбекистана уничтожат в Хабаровском аэропорту

Более 80 килограммов подкарантинной продукции нашли в багаже приезжих из Узбекистана специалисты управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Иностранцы привезли с собой яблоки, абрикосы, дыни, персики, арахис, перец чили и виноград без фитосанитарных сертификатов.

Незаконный груз задержали в Хабаровском аэропорту. В дальнейшем вся продукция будет уничтожена, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Абрикосы и дыни из Узбекистана уничтожат в Хабаровском аэропорту
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