Абрикосы и дыни из Узбекистана уничтожат в Хабаровском аэропорту
Более 80 килограммов подкарантинной продукции нашли в багаже приезжих из Узбекистана специалисты управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.
Более 80 килограммов подкарантинной продукции нашли в багаже приезжих из Узбекистана специалисты управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.
Иностранцы привезли с собой яблоки, абрикосы, дыни, персики, арахис, перец чили и виноград без фитосанитарных сертификатов.
Незаконный груз задержали в Хабаровском аэропорту. В дальнейшем вся продукция будет уничтожена, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на