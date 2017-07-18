Льготы отменили на авиаперевозки в Тофаларию Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Дума муниципального образования «Нижнеудинский район» отменила льготы на авиаперевозки между Нижнеудинском и деревней Нерха, селами Алыгджер и Верхняя Гутара Тофаларии в Иркутской области, 13 июля. Вместо них отдельным категориям жителей, решением Думы установлена фиксированная стоимость авиаперевозки. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГК «Истлэнд».

При перелете из Нижнеудинска в Алыгджер и Верхнюю Гутару цена составит 1,5 тысячи рублей, а в Нерху — 1,3 тысячи рублей.

«Билеты по новой стоимости начнут продаваться авиакомпанией с момента вступления решения Думы в силу. Решение вступит в силу после опубликования нормативного акта в газете «Вестник Нижнеудинского района».