Прокуратура требует погасить около 5 млн рублей долга по зарплате работникам челябинского предприятия

По данным пресс-службы, с начала проверки коммерческой фирмы долг по зарплате на 29 июня 2017 года составлял 5,8 млн рублей.

По решению суда было направлено 34 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы на сумму 950 тыс. рублей. В настоящее время исполнены требования по шести судебным приказам.

Директору ООО «ИнМа» внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении него возбуждено дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (совершение аналогичного административного правонарушения, предусмотренного ч.6 — «невыплата или неполная выплата заработной платы). Директор оштрафован на сумму 20 тыс. рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, где возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145 УК РФ (невыплата заработной платы).

Отмечается, что предприятием частично погашена задолженность пот зарплате на сумму 1 млн 127 тыс. рублей. В настоящее время долг составляет 4 млн 673 тыс. рублей.