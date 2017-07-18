Прокуратура требует погасить около 5 млн рублей долга по зарплате работникам челябинского предприятия
Челябинск. 18 июля.
Челябинск. 18 июля.
По данным
По решению суда было направлено 34 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы на сумму 950 тыс. рублей. В настоящее время исполнены требования по шести судебным приказам.
Директору ООО «ИнМа» внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении него возбуждено дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (совершение аналогичного административного правонарушения, предусмотренного ч.6 — «невыплата или неполная выплата заработной платы). Директор оштрафован на сумму 20 тыс. рублей.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, где возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145 УК РФ (невыплата заработной платы).
Отмечается, что предприятием частично погашена задолженность пот зарплате на сумму 1 млн 127 тыс. рублей. В настоящее время долг составляет 4 млн 673 тыс. рублей.
По данным базы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торговый дом «ИнМа» находится в поселке Мирный Увельского района Челябинской области. Предприятие занимается торговлей строительными материалами и изделиями. Компания «фундаментально» убыточна, то есть, на покрытие убытков она уже использовала весь собственный капитал.