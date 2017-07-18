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11:43 (мск), источник: Городской репортер

Замминистра ЖКХ Ростовской области: «На качественную реставрацию фасадов не хватает денег»

Общественники, представители администрации Ростова и правительства области обсудили проблемы сохранения исторического облика зданий при реконструкции и ремонте фасадов.

По словам координатора общественного движения «Мой Фасад» Романа Бочарникова, внешний вид некоторых домов после ремонта лишь отдаленно напоминает его первоначальный вариант. Так, в частности, исторический облик изменился у зданий, расположенных, на пересечении Станиславского и Островского, Тургеневской и Семашко, Станиславского и Театрального.

«В большинстве случаев при реставрации фасадов применяются неправильные методы. Например, окраска и оштукатуривание зданий из кирпича, что портит их исторический вид. К тому же, часто используется непрофессиональная покраска фасадов в стилях мазанка и короед, это делает поверхности неаккуратными, а рельеф неровным. Более того, были случаи вандализма на объектах культурного наследия, например, строители сносили декоративные карнизы», — рассказал Роман Бочарников.

Как рассказал заместитель министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков, одна из главных причин некачественной реставрации фасадов жилых домов, которые не относятся к объектам культурного наследия, — недостаток средств.

«Мы упираемся в вопрос финансирования, — пояснил Валерий Былков. — Зачастую применяем не реставрационные смеси, а обычные, потому что они в разы дешевле. Взнос на капремонт составляет семь рублей с квадратного метра. На эти деньги невозможно провести качественную реставрацию».

Отметим, что во время дискуссии было принято решение создать межведомственную комиссию, в которую войдут как представители власти, так и общественники. Диалог между сторонами поможет прийти к компромиссу в вопросе реставрации фасадов. Но поскольку на формирование комиссии уйдет какое-то время, повлиять на уже утвержденный план по ремонту пока нельзя.

Роман Бочарников предложил чиновникам рассмотреть ситуацию с реконструкцией трех зданий в индивидуальном порядке. Это имение купца Рассолима на Донской, 47, объект с редкой кирпичной кладкой на Газетном, 91, а также бывшая богадельня купца Панина на Баумана, 42. Представители власти поддержали эту инициативу. Добавим, что с 2014 года в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в Ростове было отремонтировано более 180 домов. В плане — еще 64 здания, из которых 30 являются объектами культурного наследия.

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