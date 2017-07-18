Замминистра ЖКХ Ростовской области: «На качественную реставрацию фасадов не хватает денег»

По словам координатора общественного движения «Мой Фасад» Романа Бочарникова, внешний вид некоторых домов после ремонта лишь отдаленно напоминает его первоначальный вариант. Так, в частности, исторический облик изменился у зданий, расположенных, на пересечении Станиславского и Островского, Тургеневской и Семашко, Станиславского и Театрального.

«В большинстве случаев при реставрации фасадов применяются неправильные методы. Например, окраска и оштукатуривание зданий из кирпича, что портит их исторический вид. К тому же, часто используется непрофессиональная покраска фасадов в стилях мазанка и короед, это делает поверхности неаккуратными, а рельеф неровным. Более того, были случаи вандализма на объектах культурного наследия, например, строители сносили декоративные карнизы», — рассказал Роман Бочарников.

Как рассказал заместитель министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков, одна из главных причин некачественной реставрации фасадов жилых домов, которые не относятся к объектам культурного наследия, — недостаток средств.

«Мы упираемся в вопрос финансирования, — пояснил Валерий Былков. — Зачастую применяем не реставрационные смеси, а обычные, потому что они в разы дешевле. Взнос на капремонт составляет семь рублей с квадратного метра. На эти деньги невозможно провести качественную реставрацию».

Отметим, что во время дискуссии было принято решение создать межведомственную комиссию, в которую войдут как представители власти, так и общественники. Диалог между сторонами поможет прийти к компромиссу в вопросе реставрации фасадов. Но поскольку на формирование комиссии уйдет какое-то время, повлиять на уже утвержденный план по ремонту пока нельзя.