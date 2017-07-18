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11:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Проект запуска электрички до Емельяново оценили в 7,3 млрд рублей

Планируется использовать два электропоезда из четырех вагонов.

Источник: Агентство «Москва»

Cтоимость строительства железнодорожной ветки протяженностью 34 км до аэропорта Емельяново оценивается в 7,3 млрд руб.

Однопутная грузопассажирская ветка должна быть построена к 2019 году — к Всемирной зимней универсиаде. Этот вопрос 18 июля рассмотрели на заседании правительства края.

Организаторы — правительство региона и Красноярская железная дорога ОАО РЖД. Предполагается, что 6,8 млрд руб — доля государства в проекте (88%), 900 млн руб. — у ОАО РЖД (12%), сообщает «Коммерсантъ-Сибирь».

Планируется использовать два электропоезда из четырех вагонов.

По предварительным данным, электричка от Красноярска до Емельяново будет идти 50 минут, стоимость билета — 140 руб. Для льготников министр транспорта предложил цену проезда 45 руб. Предполагается, что проект окупится за 10,5 года.

Ветка будет интегрирована в систему городской электрички. У скоростного электропоезда будет шесть остановок: Бугач-Минино, Минино, Дрокино, Емельяново, озеро Семирадское и аэропорт «Емельяново». Жители агломерации могут составить до 80% пассажиропотока ветки, оставшиеся 20% — пассажиры, следующие в аэропорт Емельяново. Пассажиропоток составит 420 тыс. человек в 2020 году и возрастет до 672 тыс. к 2030 году.

Ранее губернатор Красноярского края Виктор Толоконский назвал строительство аэроэкспресса до аэропорта «длительной перспективой». По словам главы региона, новую ветку пока строить нецелесообразно, потому что пассажиропоток для аэроэкспресса слишком мал.

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