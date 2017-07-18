Проект запуска электрички до Емельяново оценили в 7,3 млрд рублей
Планируется использовать два электропоезда из четырех вагонов.
Планируется использовать два электропоезда из четырех вагонов.
Cтоимость строительства железнодорожной ветки протяженностью 34 км до аэропорта Емельяново оценивается в 7,3 млрд руб.
Однопутная грузопассажирская ветка должна быть построена к 2019 году — к Всемирной зимней универсиаде. Этот вопрос 18 июля рассмотрели на заседании правительства края.
Организаторы — правительство региона и Красноярская железная дорога ОАО РЖД. Предполагается, что 6,8 млрд руб — доля государства в проекте (88%), 900 млн руб. — у ОАО РЖД (12%), сообщает «Коммерсантъ-Сибирь».
Планируется использовать два электропоезда из четырех вагонов.
По предварительным данным, электричка от Красноярска до Емельяново будет идти 50 минут, стоимость билета — 140 руб. Для льготников министр транспорта предложил цену проезда 45 руб. Предполагается, что проект окупится за 10,5 года.
Ветка будет интегрирована в систему городской электрички. У скоростного электропоезда будет шесть остановок:
Ранее губернатор Красноярского края Виктор Толоконский назвал строительство аэроэкспресса до аэропорта «длительной перспективой». По словам главы региона, новую ветку пока строить нецелесообразно, потому что пассажиропоток для аэроэкспресса слишком мал.