Проект запуска электрички до Емельяново оценили в 7,3 млрд рублей

Источник: Агентство «Москва»

Cтоимость строительства железнодорожной ветки протяженностью 34 км до аэропорта Емельяново оценивается в 7,3 млрд руб.

Однопутная грузопассажирская ветка должна быть построена к 2019 году — к Всемирной зимней универсиаде. Этот вопрос 18 июля рассмотрели на заседании правительства края.

Организаторы — правительство региона и Красноярская железная дорога ОАО РЖД. Предполагается, что 6,8 млрд руб — доля государства в проекте (88%), 900 млн руб. — у ОАО РЖД (12%), сообщает «Коммерсантъ-Сибирь».

Планируется использовать два электропоезда из четырех вагонов.

По предварительным данным, электричка от Красноярска до Емельяново будет идти 50 минут, стоимость билета — 140 руб. Для льготников министр транспорта предложил цену проезда 45 руб. Предполагается, что проект окупится за 10,5 года.

Ветка будет интегрирована в систему городской электрички. У скоростного электропоезда будет шесть остановок: Бугач-Минино, Минино, Дрокино, Емельяново, озеро Семирадское и аэропорт «Емельяново». Жители агломерации могут составить до 80% пассажиропотока ветки, оставшиеся 20% — пассажиры, следующие в аэропорт Емельяново. Пассажиропоток составит 420 тыс. человек в 2020 году и возрастет до 672 тыс. к 2030 году.