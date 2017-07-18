«Три Кота» оказались под прицелом прокуратуры Владивостока
Основанием послужила «неформальная занятость» сотрудников предприятия.
Основанием послужила «неформальная занятость» сотрудников предприятия.
В результате проверки прокуратура Владивостока выявила ряд нарушений у крупных работодателей города. На «мушку» попалась сеть гипермаркетов «Три кота» и ряд других предприятий: их работники выполняли свои обязанности в нарушение трудового законодательства, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Несмотря на фактический допуск сотрудников ко всем отделам, наличие трудового графика и оплаты труда, трудовые отношения между 12 работниками и ООО «Февраль» не были оформлены. Аналогичная ситуация -полное отсутствие трудовых договоров, приказов о приёме на работе — постигла и общество с ограниченной ответственностью «Три кота». Кроме того, в этот список угодило «Владивостокское электромеханическое ремонтное предприятие».
По итогам проверки прокурор города вынёс руководителям «проштрафившихся» компаний указания — устранить противоречия с законом. В отношении виновных юридических лиц вынесено с десяток постановлений по делам об административных правонарушений. Все они направлены краевую государственную инспекцию труда. В настоящий момент все аспекты административного разбирательства находятся на контроле у прокуратуры Владивостока.