«Три Кота» оказались под прицелом прокуратуры Владивостока

В результате проверки прокуратура Владивостока выявила ряд нарушений у крупных работодателей города. На «мушку» попалась сеть гипермаркетов «Три кота» и ряд других предприятий: их работники выполняли свои обязанности в нарушение трудового законодательства, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Несмотря на фактический допуск сотрудников ко всем отделам, наличие трудового графика и оплаты труда, трудовые отношения между 12 работниками и ООО «Февраль» не были оформлены. Аналогичная ситуация -полное отсутствие трудовых договоров, приказов о приёме на работе — постигла и общество с ограниченной ответственностью «Три кота». Кроме того, в этот список угодило «Владивостокское электромеханическое ремонтное предприятие».