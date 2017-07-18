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11:28 (мск), источник: СуперОмск

Омское УФАС уличило три фирмы в картельном сговоре на ремонт дорог

Антимонопольная служба наконец определилась с позицией по длительному делу о картельном сговоре на тендерах по ремонту дорог Омска в 2016 году.

На заседании сегодня, 18 июля, комиссия УФАС признала, что три фирмы действовали сообща, чтобы распределиться на свои аукционы и получить их по максимальной цене. Это «Стройтраст», «Континент» и «Автодорсервис». Контракты касались Красноярского тракта, улицы Нефтезаводской и проспекта Королева.

Мотивировочное решение будет оглашено 31 июля, однако названные подрядчики уже готовы обратиться в суд, не считая себя причастными к сговору.

Отметим, в этом году «Стройтраст» победил в 4 торгах по ремонту дорог, общая сумма контрактов — более 106 млн рублей. Столько же досталось «Континенту», но уже на сумму свыше 126 миллионов. У СПК «Дорстрой» три лота общей стоимостью 62 млн рублей.

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