Омское УФАС уличило три фирмы в картельном сговоре на ремонт дорог
Антимонопольная служба наконец определилась с позицией по длительному делу о картельном сговоре на тендерах по ремонту дорог Омска в 2016 году.
Антимонопольная служба наконец определилась с позицией по длительному делу о картельном сговоре на тендерах по ремонту дорог Омска в 2016 году.
На заседании сегодня, 18 июля, комиссия УФАС признала, что три фирмы действовали сообща, чтобы распределиться на свои аукционы и получить их по максимальной цене. Это «Стройтраст», «Континент» и «Автодорсервис». Контракты касались Красноярского тракта, улицы Нефтезаводской и проспекта Королева.
Мотивировочное решение будет оглашено 31 июля, однако названные подрядчики уже готовы обратиться в суд, не считая себя причастными к сговору.
Отметим, в этом году «Стройтраст» победил в 4 торгах по ремонту дорог, общая сумма контрактов — более 106 млн рублей. Столько же досталось «Континенту», но уже на сумму свыше 126 миллионов. У СПК «Дорстрой» три лота общей стоимостью 62 млн рублей.