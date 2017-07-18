Омское УФАС уличило три фирмы в картельном сговоре на ремонт дорог

На заседании сегодня, 18 июля, комиссия УФАС признала, что три фирмы действовали сообща, чтобы распределиться на свои аукционы и получить их по максимальной цене. Это «Стройтраст», «Континент» и «Автодорсервис». Контракты касались Красноярского тракта, улицы Нефтезаводской и проспекта Королева.

Мотивировочное решение будет оглашено 31 июля, однако названные подрядчики уже готовы обратиться в суд, не считая себя причастными к сговору.