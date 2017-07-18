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12:04 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Россельхознадзор нашел нарушения на «Волченской птицефабрике»

Региональный Россельхознадзор нашел нарушения на «Волченской птицефабрике», она находится в Каменском районе Ростовской области.

По данным ведомства, на предприятии не проводится необходимая дезинфекция транспорта, отсутствуют въездной дезбарьер и ограждения.

ОАО «Волченская птицефабрика» привлекли к административной ответственности и оштрафовали, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

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