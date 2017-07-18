Россельхознадзор нашел нарушения на «Волченской птицефабрике»
Региональный Россельхознадзор нашел нарушения на «Волченской птицефабрике», она находится в Каменском районе Ростовской области.
Региональный Россельхознадзор нашел нарушения на «Волченской птицефабрике», она находится в Каменском районе Ростовской области.
По данным ведомства, на предприятии не проводится необходимая дезинфекция транспорта, отсутствуют въездной дезбарьер и ограждения.
ОАО «Волченская птицефабрика» привлекли к административной ответственности и оштрафовали, сообщает