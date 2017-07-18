Быстрее всего растут расходы новосибирцев на ЖКХ и отдых

Новосибирскстат опубликовал данные об объеме платных услуг в регионе в первом полугодии 2017 года. Расходы новосибирцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 3,2% и составили 70,5 млрд рублей.

Немногим более трети всех расходов жителей области суммарно приходится на коммунальные (23,3%) и жилищные (10,2%) услуги. Значительная часть семейных бюджетов уходит на телекоммуникационные услуги (16,9%), транспорт (12,4%) и медицину (10,3%).

По данным статистики, за год больше всего увеличились расходы на санаторно-курортных организаций (727,5 млн руб. или +26,1%), жилищные (7,217 млрд руб., +8,4%) и коммунальные (16,217 млрд руб., +4,5%) услуги, а также транспортные расходы (8,217 млрд руб., +5%).

Заметно меньше новосибирцы стали тратить на почтовую связь и курьерскую доставку (433,217 млрд руб., -21,9%), а также на юридическую помощь (1,217 млрд руб., -16,9%).