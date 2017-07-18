Быстрее всего растут расходы новосибирцев на ЖКХ и отдых
Заметно меньше новосибирцы стали тратить на почтовую связь.
Заметно меньше новосибирцы стали тратить на почтовую связь.
Новосибирскстат опубликовал данные об объеме платных услуг в регионе в первом полугодии 2017 года. Расходы новосибирцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 3,2% и составили 70,5 млрд рублей.
Немногим более трети всех расходов жителей области суммарно приходится на коммунальные (23,3%) и жилищные (10,2%) услуги. Значительная часть семейных бюджетов уходит на телекоммуникационные услуги (16,9%), транспорт (12,4%) и медицину (10,3%).
По данным статистики, за год больше всего увеличились расходы на
Заметно меньше новосибирцы стали тратить на почтовую связь и курьерскую доставку (433,217 млрд руб., -21,9%), а также на юридическую помощь (1,217 млрд руб., -16,9%).
Объем платных услуг населению в первом полугодии 2016 года составлял 65,4 млрд руб.