Продлено ограничение движения по Набережной в Челябинске

Ограничение движения по улице Набережная в Челябинске, введенное с 13 июня, продлено еще на две недели, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Напомним, участок между домами по адресам: Калинина, 1 и Набережная, 7-А, — закрыт для движения автотранспорта в связи с продолжением работ по строительству теплотрассы и кабельной линии.

Планировалось завершить работы в течение месяца, однако период ограничений продлен до 28 июля.