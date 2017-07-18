Кубанцы стали больше тратить в магазинах и чаще ходить в кафе и рестораны

В основном жители края предпочитают делать покупки в магазинах и торговых сетях. Только 10% продаж осуществляются на рынках и ярмарках. Большая часть денег покупателей уходит на оплату непродовольственных товаров. На продукты и напитки пришлось 46,5% торгового оборота, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на управление Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Оборот розничной торговли в Краснодарском крае в январе-июне 2017 года составил 575,2 млрд рублей, что в товарной массе на 0,5% больше, чем в январе-июне 2016 года.

Оборот розничной торговли на 90,0% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка. Доля продажи товаров, реализуемых на розничных рынках и ярмарках, составила 10,0%.

В макроструктуре оборота розничной торговли преобладали непродовольственные товары, удельный вес продажи которых составил 53,5%, на долю пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, приходилось 46,5%.