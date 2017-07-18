В Перми отремонтируют Монастырскую за 15 млн рублей

17 июля был объявлен электронный аукцион по поиску подрядной организации для ремонта улицы Монастырская от путепровода, включая площадь возле Речного вокзала. Победитель аукциона должен отремонтировать проезжую часть, лестницу и тротуар, а также установить скамейки и урны.



Результаты аукциона будут подведены 14 августа. Работы на объекте должны быть завершены до 31 декабря 2017 года.



Стоимость аукциона составляет 15,2 млн рублей.