В Перми отремонтируют Монастырскую за 15 млн рублей
Администрация города ищет подрядчика по выполнению ремонтных работ улицы, в том числе, и по ремонту площади возле Речного вокзала.
Администрация города ищет подрядчика по выполнению ремонтных работ улицы, в том числе, и по ремонту площади возле Речного вокзала.
17 июля был объявлен электронный аукцион по поиску подрядной организации для ремонта улицы Монастырская от путепровода, включая площадь возле Речного вокзала. Победитель аукциона должен отремонтировать проезжую часть, лестницу и тротуар, а также установить скамейки и урны.
Результаты аукциона будут подведены 14 августа. Работы на объекте должны быть завершены до 31 декабря 2017 года.
Стоимость аукциона составляет 15,2 млн рублей.