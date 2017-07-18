Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, на Украине паника – "зовут на помощь" Европу
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Феномен грибов: почему украинские рэперы так популярны в России
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
СМИ: на Украине бойцы одной из бригад отказываются переводиться
Киев намерен вступить в таможенный союз с ЕС
Роскошное свадебное платье 34-летней модели восхитило всех
Навка показала, как они с Песковым проводят лето
«Пассия Путина»: СМИ обсуждают «таинственную спутницу» президента
СМИ: Киев считает, что готов к «деоккупации Крыма»
В шести регионах РФ запустят ипотеку под 6,25%
Как спрятать технику в интерьере
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
25Юбилей Харрисона Форда
12:39 (мск), источник: ТАСС

Более 2 млн рублей долга выплачено работникам завода «Алмаз» на Урале

В 2015 году задолженность перед 40 работниками Алапаевского машиностроительного завода составляла более 5,1 млн рублей.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Около 2,4 млн рублей задолженности по заработной плате выплачено работникам Алапаевского машиностроительного завода («Алмаз», Свердловская область) в июле 2017 года. Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова.

«В 2015 году Алапаевский машиностроительный завод признан банкротом, введена процедура конкурсного производства. На тот момент реестровая задолженность перед 40 работниками предприятия составляла более 5,1 млн рублей», — сказала она.

Собеседница уточнила, что в мае 2017 года конкурсный управляющий заключил четыре договора на реализацию имущества предприятия на сумму свыше 12 млн рублей, и «уже в июле текущего года работниками предприятия было выплачено более 2,4 млн рублей долга» по реестровой задолженности.

В понедельник, 17 июля, депутат Госдумы Наталья Поклонская в ходе визита в Екатеринбург сообщила журналистам об обращении к ней бывшего сотрудника Алапаевского машиностроительного завода по поводу невыплаты заработной платы. Поклонская заявила, что данное обращение будет у нее на контроле.

Кроме того, пообещала депутат, «будут направлены соответствующие депутатские запросы, поскольку это не один сотрудник, имеющий задолженность по заработной плате, их таких много на данном заводе». Она также отметила, что «необходимо по данным фактам очень жестко реагировать, потому что люди работают, и нарушение их прав на оплату труда — грубейшее нарушение конституционных прав человека».

Читайте также
Прокуратура ищет не пришедших за деньгами работников НТЗТИ

По словам Канатовой, у предприятия была еще текущая задолженность в размере более 2,7 млн рублей. На сегодняшний день она полностью погашена.

Аналогичные случаи

Другое крупное местное предприятие — Алапаевский металлургический завод (АМЗ) — также имеет долги по заработной плате перед сотрудниками. Ранее СУ СК РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы» по факту невыплаты свыше 6 млн рублей 87 его сотрудникам. По версии следствия, с марта по август 2016 года работникам завода частично не выплачивалась зарплата.

Долги по заработной плате перед сотрудниками также имеются у Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. На заводе отказались платить людям заработную плату до тех пор, пока к руководству не обратится президент России.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться с ситуацией на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий. Обращение рабочих он передал губернатору Евгению Куйвашеву во время личной встречи 9 июля.

По данным на 17 июля 2017 года, 173 сотрудникам Нижнетагильского завода выплачено 11,9 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 "Рособоронэкспорт": ни один контракт не сорван из-за санкций Запада
Решение о создании новой банковской ассоциации примут в сентябре
"Рособоронэкспорт": ни один контракт не сорван из-за санкций Запада
Рябков: Вопрос о дипсобственности России в США близок к решению
Порошенко ответил Захарченко на заявления о создании Малороссии
Греф поддержал идею создания новой банковской ассоциации
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Минкомсвязи оценило риски от отмены внутрироссийского роуминга
S7 и «Уральские авиалинии» могут закрыть часть рейсов
В Гватемале ввели чрезвычайное положение из-за состояния дорог
Спорт
«Динамо» отметит возвращение в РФПЛ дерби со «Спартаком» Историческое противостояние двух московских клубов завершит программу стартового тура национального первенства-2017/18
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки» Голливудская актриса представила фильм, роль в котором назвала одной из самых сложных работ за всю свою карьеру
Недвижимость
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Ипотеку под 6,25% запустят в шести регионах РФ
В Москве составили рейтинг дешевых квартир в аренду
Реновацию предлагают распространить по всей стране
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь