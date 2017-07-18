На ремонт омских тротуаров и дорог выделят ещё 37 млн рублей
Специалисты дополнительно отремонтируют ещё 13 объектов.
Специалисты дополнительно отремонтируют ещё 13 объектов.
37 млн рублей потратят на ремонт омских дорог и тротуаров. Об этом сообщает
Ремонту подлежат дороги по ул. 5-й Армии, Гусарова, Красногвардейская, Тюменская, Газетный и Больничный переулки, Краснофлотская, дорога по ул. Чехова, К. Либкнехта, Сенной, Щербанёва, Бударина, тротуар по ул. 5-й Северной.
«Омичи знают, что в сентябре планируется начало ремонта Юбилейного моста через реку Омь. Для того чтобы обеспечить возможность нормального движения автотранспорта в центральной части города, мы, как и обещали, приведем в порядок дороги, на которых ляжет основная нагрузка на время перекрытия движения», — сказал мэр Вячеслав Двораковский.
Отметим, что на данный момент в городе отремонтированы практически все основные магистрали, на выходных завершился ремонт дорог по ул. Мельничной, пр. Королёва и 4 Челюскинцев.