На ремонт омских тротуаров и дорог выделят ещё 37 млн рублей

37 млн рублей потратят на ремонт омских дорог и тротуаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Омска.

Ремонту подлежат дороги по ул. 5-й Армии, Гусарова, Красногвардейская, Тюменская, Газетный и Больничный переулки, Краснофлотская, дорога по ул. Чехова, К. Либкнехта, Сенной, Щербанёва, Бударина, тротуар по ул. 5-й Северной.

«Омичи знают, что в сентябре планируется начало ремонта Юбилейного моста через реку Омь. Для того чтобы обеспечить возможность нормального движения автотранспорта в центральной части города, мы, как и обещали, приведем в порядок дороги, на которых ляжет основная нагрузка на время перекрытия движения», — сказал мэр Вячеслав Двораковский.