Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
10 трагических и странных смертей во время секса
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Бунт природы — климатическая война с человечеством Изменения глобального климата: естественный процесс или влияние геоинженерных технологий?
Транзит газа рухнул, на Украине паника – зовут на помощь Европу
«Кузькина мать» Кадырова испугала НАТО - СМИ
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Алиана Гобозова рассказала о жизни после развода - СМИ
СМИ: Нагиев отказался провести юбилей Лепса
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Роскошное свадебное платье 34-летней модели восхитило всех
Караулова предстала полностью обнаженной на съёмках - СМИ
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
12:58 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Центральном районе до конца лета перекроют движение на трёх улицах

Причина — капитальный ремонт теплотрассы.

В Центральном районе Челябинска до конца лета перекроют движение транспорта на трёх улицах, сообщают в пресс-службе администрации города.

В связи с проведением работ по капитальному ремонту участка теплотрассы с 8−00 19 июля до 24−00 часов 31 августа будет закрыто движение транспорта от дома № 23 по улице Смирных до пересечения с улицей Тернопольской.

Кроме того, будет закрыто движение по улице Тернопольской до пересечения с улицей Витебской и далее в направлении дома № 6 по улице Тернопольской.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Жаль денег, что ушли на адвокатов. Как житель Сургута избежал смертной казни на Бали
Порошенко прокомментировал заявление о создании Малороссии
Первый замглавы Банка России покинет свой пост
Прокуратура назвала незаконным арест экс-главы «Гоголь-центра»
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Ущерб от беспорядков в Гамбурге оценен в 12 млн евро
S7 и «Уральские авиалинии» могут закрыть часть рейсов
В Гватемале ввели чрезвычайное положение из-за состояния дорог
Спорт
Любят карате и обещают писать книги. Девчонки, победившие Италию Знакомимся с женской сборной России по футболу, которая вчера обыграла итальянок на чемпионате Европы со счётом 2:1
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки» Голливудская актриса представила фильм, роль в котором назвала одной из самых сложных работ за всю свою карьеру
Недвижимость
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Ипотеку под 6,25% запустят в шести регионах РФ
В Москве составили рейтинг дешевых квартир в аренду
Реновацию предлагают распространить по всей стране
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь