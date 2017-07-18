В Центральном районе до конца лета перекроют движение на трёх улицах

В Центральном районе Челябинска до конца лета перекроют движение транспорта на трёх улицах, сообщают в пресс-службе администрации города.

В связи с проведением работ по капитальному ремонту участка теплотрассы с 8−00 19 июля до 24−00 часов 31 августа будет закрыто движение транспорта от дома № 23 по улице Смирных до пересечения с улицей Тернопольской.