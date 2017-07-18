В Центральном районе до конца лета перекроют движение на трёх улицах
Причина — капитальный ремонт теплотрассы.
Причина — капитальный ремонт теплотрассы.
В Центральном районе Челябинска до конца лета перекроют движение транспорта на трёх улицах, сообщают в
В связи с проведением работ по капитальному ремонту участка теплотрассы с 8−00 19 июля до 24−00 часов 31 августа будет закрыто движение транспорта от дома № 23 по улице Смирных до пересечения с улицей Тернопольской.
Кроме того, будет закрыто движение по улице Тернопольской до пересечения с улицей Витебской и далее в направлении дома № 6 по улице Тернопольской.