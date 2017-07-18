Привет из 90-х: кто стоит за проектом платных дорог в Петербурге
Проект по строительству платных переездов в
Проект по строительству платных переездов в
Летом 2017 года власти
РБК разобрался, кто стоит за
Возвращение к истокам
В последний раз плату за проезд по мостам в
Соглашение о реализации этого проекта в рамках работы Петербургского экономического форума власти города подписали с ООО «Санкт-Петербургская платная дорога». Компания, которая была зарегистрирована в апреле 2017 года и не имеет никакой послужной истории, обещает вложить в строительство нескольких мостов над железнодорожными путями 8 млрд руб; администрация города, в свою очередь, гарантирует «все необходимые согласования». От «Санкт-Петербургской платной дороги» документ подписал генеральный директор Вадим Коваленко, от
Стоимость проезда будет определена в концессионном соглашении — этот документ планируется подписать до конца 2017 года. Представитель инвестора, комментируя подписанное соглашение, оценил срок возврата инвестиций в 15−20 лет.
Представитель Комитета по инвестициям правительства
Но в любом случае, это будет концессия, и основные затраты будут на инвесторе, а не на бюджете города. Сроки и прочие детали будут определены позднее.
Комментируя выбор партнера в пользу только что образованной компании, собеседник РБК отметил, что, учитывая важность проекта для города, были получены достаточные гарантии надежности частного концессионера. «Соглашение, подписанное на ПМЭФ, готовилось много месяцев, обсуждалось и согласовывалось во многих кабинетах Смольного, так что у правительства есть уверенность, что компании “Санкт-Петербургская платная дорога” можно доверять», — отметил он.
Частное строительство дорог: мировой опыт.
Магистральный путь
До настоящего времени основными инвесторами в строительство платных участков автомагистралей выступали крупнейшие профильные компании, а также банковские структуры. 5 из 6 участков скоростной магистрали М-11 Москва —
На трассе М-1 «Беларусь» концессионером строительства платного участка в объезд города Одинцово выступила компания «Главная дорога», подконтрольная УК «Лидер» Юрия Ковальчука. Компания «ВТБ Капитал» и Газпромбанк создали компанию «Магистраль Северной столицы», которая возводила центральный участок Западного скоростного диаметра
Вадим Коваленко, подписывавший на ПМЭФ соглашение с правительством
По его словам, концессии на строительство небольших платных дорог в регионах начали заключаться лишь в последние
По словам эксперта в области
Проекты, предполагающие строительство за свой счет инфраструктурных объектов, — непростой бизнес, долгосрочный, требующий отраслевой экспертизы. Компаниям малого и среднего бизнеса такие капиталоемкие и долгосрочные проекты не по карману. Их сейчас могут реализовывать только компании, представляющие крупный бизнес.
Как выяснил РБК, за «Санкт-Петербургской платной дорогой» также стоит немалый и давний бизнес.
Керосиновый магнат и его дети
Владельцем 100% компании «Санкт-Петербургская платная дорога», по данным СПАРК, является учрежденная в 2014 году московская компания ООО «Платная дорога». Реальными бенефициарами «Платных дорог», обещающих вложить миллиарды в строительство транспортной инфраструктуры как минимум в трех различных регионах России, как выяснил РБК, выступают структуры, связанные с семьей Дмитрия Скигина — знаковой фигуры петербургского бизнеса 1990-х.
Скигин начинал свой бизнес с торговли лесом в Карелии, но основной капитал сколотил на нефти. В первой половине 1990-х он контролировал заправку самолетов в аэропорту «Пулково», в 1996 году вошел в совет директоров ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) — оператора терминала для экспорта нефтепродуктов, построенного в морском порту города по инициативе мэрии
По данным «Новой Газеты», возглавил совет директоров Илья Трабер, связанный с лидером тамбовской ОПГ Владимиром Барсуковым (Кумариным) и ставший затем фигурантом дела о «русской мафии» в Испании. Через ПНТ на Запад пошел поток российских нефтепродуктов, в том числе с Киришского НПЗ (завод и терминал связал нефтепровод).
Среди нынешней элиты немало людей, чья карьера начиналась была связана с Дмитрием Скигиным. Среди них нынешний председатель правления «Газпром Нефти» Александр Дюков. Согласно официальной биографии, после окончания Кораблестроительного института он работал инженером в компании Скигина «Совекс», а с 1996-го по 2003 год занимал руководящие должности в ПНТ, откуда ушел с позиции гендиректора.
Со Скигиным работал и нынешний председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер: в 1998—1999 годах он был уполномоченным представителем — директором по развитию и инвестициям в
С борьбой за контроль над его объектами и связанными с ним структурами следственные органы и эксперты связывали ряд резонансных убийств, в частности гибель гендиректора ОАО «Северо-Западное пароходство» Евгения Хохлова и его заместителя Николая Евстафьева (1997 год), главы Комитета по управлению городским имуществом мэрии
Посторонних в порт не допускали, в 90-х это была высококриминализированная территория. За бункеровочный бизнес шли постоянные конфликты, доходившие до стрельбы.
В 2003 году Скигин скончался от рака во Франции. Однако, проживая в последние годы жизни главным образом в Монако (он был выслан из страны в 2000 году по подозрению в причастности к «русской мафии») и Ницце, он оставался основным владельцем ПНТ.
Скигин также все эти годы продавал нефть через Horizon International Trading — офшор из Лихтенштейна, который использовался и в его аэропортовском проекте. Horizon International Trading является партнером ПНТ и сегодня, следует из информации на официальном сайте ПНТ.
Наследство Скигина, согласно материалам полиции Монако, составило в общей сложности около 600 млн долларов и было разделено между четырьмя детьми Скигина от трех браков и его женами. Владельцем и председателем совета директоров ПНТ стал его старший сын Михаил Скигин 1980 года рождения, которому, по данным издания «Фонтанка», ради этого пришлось оставить учебу в Университете международных отношений в Швейцарии.
Вошли ли в официальное наследство Дмитрия Скигина офшорные компании, в том числе Horizon International Trading, через которые он занимался нефтетрейдинговыми операциями, — точно неизвестно.
По словам старшего юриста Независимой юридической группы «Стрижак и Партнеры» Александра Лысякова, в ситуации, когда компания, имеющая номинантов, зарегистрирована в Лихтенштейне, получить сведения о настоящих владельцах офшора практически невозможно.
При этом Лысяков отмечает, что известны случаи, когда зарегистрированная на номиналов компания отходит формальным директорам после смерти настоящего владельца, если тот не был указан ни в каких документах. «Но о таких случаях становится известно, так как наследники заявляют о своих правах и отстаивают их в судах, — говорит юрист. — Но доказать принадлежность компании умершему лицу через суд достаточно сложно».
Сведения о судебных процессах, связанных с правами на компании Дмитрия Скигина, зарегистрированных в офшорах, отсутствуют.
В отличие от старшего брата Михаила, ставшего публичным бизнесменом, о деятельности младшего из Скигиных — 33-летнего Евгения до недавнего времени не было известно ничего. Однако в декабре 2016 года газета The Australian опубликовала статью «Эко-дом мечты для русского магната». В ней шла речь о строительстве оригинального дома с жилой площадью 1400 кв. м в курортном районе Sunshine Beach австралийского штата Квинсленд стоимостью $14 млн. О владельце необычного дома, получившего название Skigin House, издание узнало лишь то, что его зовут Евгений Скигин и он является владельцем зарегистрированной на Кипре компании Konoplex Ltd.
Монакское расследование
В 2002 году наследный принц Монако Альбер нанял американского журналиста Роберта Эринджера, чтобы провести частное расследование о происхождении капиталов российского бизнесмена Алексея Федорычева, который собирался приобрести футбольный клуб «Монако».
Ключевой фигурой расследований Эринджера об отмывании денег «русской мафии» в Монако стал Дмитрий Скигин и его компания Sotrama, материнская структура Horizon International Trading. «Она отмывала и отмывает миллионы долларов в месяц, прикрываясь сбытом нефти», — утверждал Эринджер в 2013 году в интервью Радио Свобода.
В расследовании об отмывании денег через монакские и лихтенштейнские компании неоднократно упоминается и Владимир Путин. Он в те времена работал в мэрии
При этом на вопрос, был ли знаком Путин с Дмитрием Скигиным и Ильей Трабером, Песков ответил, что они «в свое время работали в
При этом Эринджер утверждал, что даже после смерти Дмитрия Скигина, «отмывочная» деятельность его компаний продолжилась. Наследников бизнесмена — Дмитрия и Евгения Скигиных Эринджер называл «номинальными» фигурами, утверждая, что система по легализации средств в Европе контролируется «русской мафией» и связанными с ней высокопоставленными чиновниками.
Давние партнеры
РБК не удалось получить комментариев у Михаила и Евгения Скигиных. Запрос, отправленный в ЗАО «ПНТ» Михаила Скигина остался без ответа. Вадим Коваленко также отказался назвать бенефициаров компании.
«Платную дорогу» с наследниками Дмитрия Скигина, как показало расследование РБК, связывают следующие нити. Первая связана с цепочкой офшорных фирм, которые выступают владельцами «Платной дороги» и компаний Дмитрия Скигина.
Так, по данным СПАРК, учредителем «Платной дороги» является кипрская компания Tollway Limited, принадлежащая, согласно базе юридических лиц Кипра, в равных долях гражданину России Роману Белоусову (он же является генеральным директором «Платной дороги») и панамской Magalo Investments. Компанию Magalo Investments, согласно данным на 21 июня 2017 года, возглавляют лихтенштейнские юристы Маркус Хаслер и Грэхем Смит (документы есть в распоряжении РБК).
Согласно реестру юридических лиц Лихтенштейна, нефтрейндинговая Horizon International Trading AG также зарегистрирована по адресу офиса Хаслера и Смита в Лихтенштейне. Они выступали номинальными управляющими многих офшорных компаний, действовавших в интересах Дмитрия Скигина, утверждалось в расследовании Роберта Эринджера.
По данным справочника юридических лиц Лихтенштейна, по адресу Industriestrasse, 26 в городе Руггеле, где расположен офис Хаслера и Смита в настоящий момент зарегистрированы 33 действующие компании, как минимум четыре из которых имеют отношение к бизнесу Дмитрия Скигина и его наследников.
В 2011 году в интервью «Новой газете» испанский адвокат первой жены Скигина Пабло Себастьян описывал роль Хаслера и Смита в нефтяном бизнесе Скигина так: «Sotrama, Horizon International Trading и целый ряд других фирм, — номинально управляются двумя юристами — Грэхемом Смитом и Маркусом Хаслером. Их офис располагается в Лихтенштейне, в городе Руггеле. По этому адресу находится типография, которая является прикрытием всего остального бизнеса, управляющегося Смитом и Хаслером».
Они, как я полагаю, типичные “мистеры пять процентов”, примерно такую долю они имеют с компаний за номинальное управление. Но за ними стоят очень высокопоставленные люди. Кто они — мы можем только догадываться.
Маркус Хаслер отказался комментировать РБК эту тему. «Я не даю никакой информации, никаких справок, и не общаюсь с журналистами», — заявил юрист.
Вторая нить — это люди, которые работали или работают сейчас в структурах «Платной дороги» и при этом имеют или имели отношения к иным проектам Скигиных.
В частности, Роман Белоусов, второй бенефициар кипрской Tollway Limited, является давним партнером семьи Скигиных. По данным из открытых источников, в 2003 году в возрасте 23 лет он стал первым
В биографии Белоусова на сайте Национального реестра профессиональных корпоративных директоров сообщается, что он являлся председателем совета директор ряда предприятий, в том числе ОАО «Тульское
Более подробной информации о Белоусове и даже его фотографии в открытых источниках РБК обнаружить не удалось. Однако, изучая попавшую в СМИ историю конфликте собственников порта Поронайск, РБК получил подтверждение того, что Роман Белоусов входит в число доверенных лиц Михаила и Евгения Скигиных.
Поронайская история
В конце 2015-го — начале 2016 года сахалинские СМИ писали о конфликте в порту Поронайска, прежние владельцы которого обвинили новых в рейдерском захвате бизнеса через сложную схему, в которой были задействованы компании с Кипра и Британских Виргинских островов во главе с Романом Белоусовым и Вадимом Коваленко.
Последнего бывшие владельцы порта в интервью «МК-Сахалин» называют ближайшим помощником Белоусова. Одной из
Белов сообщил РБК, что он, как и Роман Белоусов, является на данный момент одним из руководителей проекта по развитию порта Поронайска. «Порт Поронайск на данный момент находится в крайне плачевном состоянии и представляет собой совокупность разрушенной и непригодной для коммерческой эксплуатации инфраструктуры. Порт сейчас осуществляет только ремонт судов и является стоянкой для рыболовецкого флота, туда не может подойти судно с более или менее приличной осадкой. Нет глубин, всё засыпано, причалы полуразрушены», — рассказывает Белов.
Это перспективный проект, требующий огромных инвестиций. Мы ищем стратегических партнеров среди частных и государственных компаний, которые занимаются развитием Сахалина. Состоится ли этот проект или нет, я пока не уверен.
Говоря о конфликте с бывшими собственниками порта, он пояснил, что сделка была проведена по рыночной цене, деньги перечислены, и сейчас никаких юридических претензий к компании нет, конфликт исчерпан.
Михаил Белов подтвердил РБК, что братья Скигины являются бенефициарами
РБК ждет ответа на отправленный письменный запрос от Романа Белоусова.
Конопляный след
Еще одна цепочка связывает «Платные дороги» с именем Евгения Скигина.
СМИ, комментировавшие подписание соглашения «Санкт-Петербургской платной дороги» с правительством города, отметили тот факт, что по адресу материнской компании также зарегистрировано ООО «Коноплекс», занимающееся производством и переработкой технической конопли. Эту компанию возглавляет Милена Александрова.
«Коноплекс» вышел на рынок в 2015 году, скупив и арендовав земельные участки в Пензенской области и Рязанской области и засеяв их коноплей. В компании утверждают, что уже в 2016 году вышли на первое место в стране по объему полей конопли — 940 га, обогнав фирмы бывшего
Милена Александрова отказалась назвать РБК имена бенефициаров «Коноплекса». «Мы открытая компания, все данные о наших акционерах есть у российских налоговых органов. Они не хотят афишировать свои имена, защищают своё право на личную жизнь», — поясняет она.
(Кстати, до июня 2017 года Александрова параллельно возглавляла «Платную дорогу», свидетельствуют данные СПАРК. Вадим Коваленко также в июне перестал быть гендиректором «Санкт-Петербургской платной дороги» — его место занял Михаил Лебедев, до этого
При этом 99% ООО «Коноплекс» (Москва) принадлежит Konoplex ltd (Кипр). По данным бюро юридических лиц Кипра, 50% Konoplex Ltd принадлежат совладельцу «Платных дорог» Роману Белоусову, вторая половина — у лихтенштейнской Infinite Fibre, бенефициары которой не раскрываются. Однако в 2015 году в списке участников международной конференции Европейской промышленной ассоциации конопли (EIHA) в Кельне Евгений Скигин был заявлен как представитель Infinite Fibre, также зарегистрированной по лихтенштейнскому адресу юридической конторы Хаслера и Смита.
Региональные отклонения
Интересы «Платной дороги» не исчерпываются
В первом случае речь идет о строительстве платного участка протяженностью 2,6 км в объезд города
Фактическое строительство дороги еще не начато, хотя проект уже получил национальную премию в сфере инфраструктуры «Росинфра-2016». Как рассказал РБК Вадим Коваленко, фактическое строительство трассы начнется в 2019 году — компания наконец получила согласованный правительством Московской области проект планировки территории. Теперь «Наро-фоминской платной дороге» предстоит разработать технологические решения, проектную документацию, пройти госэкспертизу и получить разрешение на строительство.
Обычно этот этап при инфраструктурном строительстве занимает год, но мы планируем уложиться вдвое быстрее. Мы заинтересованы как можно быстрее построить этот объект и начать возврат инвестиций.
В рамках второго проекта компания необходимо построить платный мост через реку Упа в Туле. Соответствующее соглашение с городскими властями было подписано еще весной 2014 года, согласно нему платный мост должен был быть введен в эксплуатацию еще в январе 2016 года.
По словам Коваленко, задержка в реализации этого проекта была связана в том числе с тем, что у администрации Тулы возникла необходимость в изъятии земельного участка, необходимого для строительства. Кроме того, изначальный план был расширен и теперь помимо моста «Тульская платная дорога» реконструирует несколько прилегающих к мосту дорог и часть набережной реки. С учетом этого сумма необходимых инвестиций в проект может вырасти с 410 млн руб. до 1 млрд руб.
Коваленко рассказывает, что компания прорабатывает варианты строительства и других платных трасс. По его словам, специалисты компании ориентированы главным образом на регионы в центральной России и на