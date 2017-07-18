Свердловское ЗакСо сдало екатеринбургскую телебашню
«Медникам».
«Медникам».
Депутаты Заксобрания Свердловской области 18 июля дали добро на отчуждение недостроенной екатеринбургской телебашни и земельного участка под ней в пользу АО «Ледовая арена» — фактически будущего дочернего предприятия УГМК, передает корреспондент «Уралинформбюро». Ранее сделку одобрил комитет ЗакСо по вопросам законодательства и общественной безопасности.
Инициатором передачи земельного участка с башней выступило МУГИСО. По словам и.о.министра Сергея Зырянова, на сегодня конструкции башни изношены на 24,5%. В облбюджете нет денег на реконструкцию или приспособление объекта к современному использованию, заявил он депутатам.
«Медники» намереваются построить на выделенной земле ледовую арену на 15 000 зрителей. Для этого телебашню и участок, на котором она стоит, внесут в уставной капитал АО «Ледовая арена», созданного специально под проект. Стоимость «взноса» оценивается в 654,2 миллиона рублей (только башня — 66 миллионов). При этом 60% акций будет распоряжаться УГМК, а области достанется 40%.
Причем размер регионального пакета в 40% пока считается предварительным. «Соотношение доль еще будет меняться», — сообщил депутатам глава МУГИСО. Однако народных избранников больше взволновало, почему объект с землей отдается в уставной капитал компании, формально еще не существующей. По словам Зарянова, это связано с юридической коллизией: нельзя создать предприятие, пока в его уставной капитал не внесена соответствующая доля. То есть — пока Заксобрание сделку не одобрит.
Депутат Александр Ивачев поставил вопрос более конкретно: «Какая доля в итоге останется у Свердловской области, и почему такая спешка в этом вопросе?».
Ответ и.о.министра оказался хоть и по существу, но весьма туманным: «У нас пока нет проекта. До тех пор пока мы не получим на руки
Спешка в принятии решения вызвана тем, что нынешнее заседание ЗакСо — последнее в этом сезоне, заявил Зырянов. «А мы еще должны к чемпионату мира привести этот объект в приемлемое состояние!», — пояснил он депутатам. Что же касается дальнейшей судьбы башни — этот вопрос должен решиться на совместных совещаниям областного Минстроя и руководства УГМК. При этом чиновник не исключил, что ее могут и вовсе демонтировать.
Депутат Вячеслав Вегнер поинтересовался, почему столь крупный объект отдается в частные руки без конкурса. Ему напомнили, что башня уже выставлялась этой весной на торги — покупателей на нее так и не нашлось, хотя изначально на этом участке предполагалось жилищное строительство, во всех смыслах более выгодное для инвестора, чем самая престижная ледовая арена. «Надеяться, что
В итоге народные избранники проголосовали за отчуждение башни и участка земли под ней практически единогласно — 38 голосами «за» при 2 голосах «против». Впрочем, первый
Решив судьбу многострадальной телебашни, депутаты приступили к рассмотрению другого вопроса о спортивных объектах. И вновь не обошлось без участия «медников». Обсуждаемая инициатива касалась выставления на аукцион областной доли акций КРК «Уралец», которая составляет 33,99%. Стоимость пакета — 259,3 миллиона рублей. Остальные две трети акций комплекса контролируют структуры, имеющие отношение к УГМК.
Как сообщил коллегам глава комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин, спешка с выставлением акций «Уральца» на торги также вызвана экономическими причинами. «Чтобы сохранить за областью 33%, нам придется
Депутаты поддержали и эту идею. Впрочем, не обошлось без критики. «Значит ли это, что со временем область планирует выйти из всех активов, где требуются финансовые вложения?», — задал напрашивающийся вопрос Евгений Зяблицев. Внятного ответа на него, правда, не прозвучало.