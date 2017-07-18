Свердловское ЗакСо сдало екатеринбургскую телебашню

Источник: УралИнформБюро

Депутаты Заксобрания Свердловской области 18 июля дали добро на отчуждение недостроенной екатеринбургской телебашни и земельного участка под ней в пользу АО «Ледовая арена» — фактически будущего дочернего предприятия УГМК, передает корреспондент «Уралинформбюро». Ранее сделку одобрил комитет ЗакСо по вопросам законодательства и общественной безопасности.

Инициатором передачи земельного участка с башней выступило МУГИСО. По словам и.о.министра Сергея Зырянова, на сегодня конструкции башни изношены на 24,5%. В облбюджете нет денег на реконструкцию или приспособление объекта к современному использованию, заявил он депутатам.

«Медники» намереваются построить на выделенной земле ледовую арену на 15 000 зрителей. Для этого телебашню и участок, на котором она стоит, внесут в уставной капитал АО «Ледовая арена», созданного специально под проект. Стоимость «взноса» оценивается в 654,2 миллиона рублей (только башня — 66 миллионов). При этом 60% акций будет распоряжаться УГМК, а области достанется 40%.

Причем размер регионального пакета в 40% пока считается предварительным. «Соотношение доль еще будет меняться», — сообщил депутатам глава МУГИСО. Однако народных избранников больше взволновало, почему объект с землей отдается в уставной капитал компании, формально еще не существующей. По словам Зарянова, это связано с юридической коллизией: нельзя создать предприятие, пока в его уставной капитал не внесена соответствующая доля. То есть — пока Заксобрание сделку не одобрит.

Депутат Александр Ивачев поставил вопрос более конкретно: «Какая доля в итоге останется у Свердловской области, и почему такая спешка в этом вопросе?».

Ответ и.о.министра оказался хоть и по существу, но весьма туманным: «У нас пока нет проекта. До тех пор пока мы не получим на руки проектно-сметной документации, определить точный объем вложений облбюджета в этот объект не представляется возможным». Комментируя этот пассаж, депутат Евгений Зяблицев предположил, что в конечном счете все акции «Ледовой арены» будут приватизированы.

Спешка в принятии решения вызвана тем, что нынешнее заседание ЗакСо — последнее в этом сезоне, заявил Зырянов. «А мы еще должны к чемпионату мира привести этот объект в приемлемое состояние!», — пояснил он депутатам. Что же касается дальнейшей судьбы башни — этот вопрос должен решиться на совместных совещаниям областного Минстроя и руководства УГМК. При этом чиновник не исключил, что ее могут и вовсе демонтировать.

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Депутат Вячеслав Вегнер поинтересовался, почему столь крупный объект отдается в частные руки без конкурса. Ему напомнили, что башня уже выставлялась этой весной на торги — покупателей на нее так и не нашлось, хотя изначально на этом участке предполагалось жилищное строительство, во всех смыслах более выгодное для инвестора, чем самая престижная ледовая арена. «Надеяться, что кто-то придет и вложит в этот проект деньги — неправильно, — заявил Сергей Зырянов. — Предложенный УГМК вариант самый эффективный и лучший».

В итоге народные избранники проголосовали за отчуждение башни и участка земли под ней практически единогласно — 38 голосами «за» при 2 голосах «против». Впрочем, первый вице-спикер Виктор Шептий не исключил, что вопрос о судьбе башни в итоге может быть вынесен на обсуждение общественности. «Оно уже началось в стенах Заксобрания», — сказал он.

Решив судьбу многострадальной телебашни, депутаты приступили к рассмотрению другого вопроса о спортивных объектах. И вновь не обошлось без участия «медников». Обсуждаемая инициатива касалась выставления на аукцион областной доли акций КРК «Уралец», которая составляет 33,99%. Стоимость пакета — 259,3 миллиона рублей. Остальные две трети акций комплекса контролируют структуры, имеющие отношение к УГМК.

Как сообщил коллегам глава комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин, спешка с выставлением акций «Уральца» на торги также вызвана экономическими причинами. «Чтобы сохранить за областью 33%, нам придется где-то искать 330 миллионов рублей на содержание этого объекта. А если область не будет вкладывать деньги в АО «КРК «Уралец», то ее доля акций упадет с 33 до 15%», — поведал ранее Никитин в беседе с «Уралинформбюро».