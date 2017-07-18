Проблему долгостроя на Тульской решает региональный Минстрой
Правительство Новосибирской области решает проблему строительства долгостроя на улице Тульской.
Правительство Новосибирской области решает проблему строительства долгостроя на улице Тульской.
Министерство строительства инициировало изменение в региональное законодательство с целью подписать соглашение о восстановлении прав граждан «проблемных» домов.
«Для разрешения ситуации, связанной со строительством дома по ул. Тульской, 80−82 в Новосибирске в интересах граждан, заключивших предварительные договоры с ООО «СтройЦентр», министерством строительства подготовлен законопроект «О внесении изменений в статью 1 Закона Новосибирской области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты
14 июля данное соглашение было предложено для подписания на общем собрании граждан, заключивших предварительные договоры с ООО «СтройЦентр», сообщил Сергей Боярский. С несколькими гражданами такое соглашение уже подписано.
Работу по завершению строительства «проблемных объектов» правительство Новосибирской области и мэрия Новосибирска ведут на протяжении последних лет. В 2015—2016 годах в эксплуатацию удалось ввести 39 «проблемных объектов».
Недавно принят ряд нормативных актов, направленных на завершение строительства «проблемных» домов и защиту прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.
Начались строительные работы по достройке многоквартирного жилого дома по улице Тульская в Новосибирске, для строительства которого гражданами заключено около 440 договоров участия в долевом строительстве. В
Напомним, летом 2017 года около 30 покупателей квартир в долгостроях на улице Тульской начали голодовку, требуя завершения строительства, но главное — признать законными документы о покупке жилья, несмотря на то, что они заключали договор с разными организациями и субподрядчиками.
Покупатели квартир в домах на Тульской прекратили голодовку в центре Новосибирска после обсуждения планов решения проблемы с представителями муниципальной и региональной властей. И региональное министерство строительства, и мэрия Новосибирска неоднократно предлагали людям доказать законность своих документов через суд. На сегодняшний момент это самый логичный юридический способ.
Деньги граждан ОО ЖК «Тульская» были приняты в нарушении требований Федерального закона 214-ФЗ путем заключения предварительных договоров с ООО «СтройЦентр». Тем не менее, со стороны органов власти принимаются все меры, направленные на защиту прав, создана рабочая группа, которая продолжит выработку подходов к разрешению проблемной ситуации. По данным