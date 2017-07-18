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13:11 (мск), источник: VN.ru

Проблему долгостроя на Тульской решает региональный Минстрой

Правительство Новосибирской области решает проблему строительства долгостроя на улице Тульской.

Министерство строительства инициировало изменение в региональное законодательство с целью подписать соглашение о восстановлении прав граждан «проблемных» домов.

«Для разрешения ситуации, связанной со строительством дома по ул. Тульской, 80−82 в Новосибирске в интересах граждан, заключивших предварительные договоры с ООО «СтройЦентр», министерством строительства подготовлен законопроект «О внесении изменений в статью 1 Закона Новосибирской области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменений в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на территории Новосибирской области» и соглашение, предполагающее восстановление прав граждан», — цитирует пресс-служба регионального правительства слова министра строительства Сергея Боярского.

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14 июля данное соглашение было предложено для подписания на общем собрании граждан, заключивших предварительные договоры с ООО «СтройЦентр», сообщил Сергей Боярский. С несколькими гражданами такое соглашение уже подписано.

Работу по завершению строительства «проблемных объектов» правительство Новосибирской области и мэрия Новосибирска ведут на протяжении последних лет. В 2015—2016 годах в эксплуатацию удалось ввести 39 «проблемных объектов».

Для завершения строительства и ввода «проблемных объектов» власти принимают меры поддержки за счет средств областного и городского бюджетов.

Недавно принят ряд нормативных актов, направленных на завершение строительства «проблемных» домов и защиту прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Начались строительные работы по достройке многоквартирного жилого дома по улице Тульская в Новосибирске, для строительства которого гражданами заключено около 440 договоров участия в долевом строительстве. В пресс-релизе правительства области отмечено, что возобновление работ никак не связано с голодовкой, проведенной представителями ОО ЖК «Тульская», которые заключили предварительные договоры с ООО «СтройЦентр» — генеральным подрядчиком данного объекта в нарушение требований Федерального закона 214-ФЗ.

Напомним, летом 2017 года около 30 покупателей квартир в долгостроях на улице Тульской начали голодовку, требуя завершения строительства, но главное — признать законными документы о покупке жилья, несмотря на то, что они заключали договор с разными организациями и субподрядчиками.

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Покупатели квартир в домах на Тульской прекратили голодовку в центре Новосибирска после обсуждения планов решения проблемы с представителями муниципальной и региональной властей. И региональное министерство строительства, и мэрия Новосибирска неоднократно предлагали людям доказать законность своих документов через суд. На сегодняшний момент это самый логичный юридический способ.

Деньги граждан ОО ЖК «Тульская» были приняты в нарушении требований Федерального закона 214-ФЗ путем заключения предварительных договоров с ООО «СтройЦентр». Тем не менее, со стороны органов власти принимаются все меры, направленные на защиту прав, создана рабочая группа, которая продолжит выработку подходов к разрешению проблемной ситуации. По данным пресс-службы регионального правительства, ситуация с проблемными объектами Новосибирской области, в том числе и по улице Тульская, была рассмотрена третьего июля в Госдуме РФ на парламентских слушаниях. Министр строительства Сергей Боярский отметил, что Новосибирск и Новосибирская область регулярно сдают более двух миллионов квадратных метров жилья, однако проблема обманутых дольщиков остается достаточно острой. Так, по состоянию на первое июля 2017 года в перечне «проблемных объектов» числится 49 жилых домов с общим количеством пострадавших граждан 1264 человека.

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