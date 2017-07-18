Министр сельского хозяйства Чекусов успокоил, что африканская чума свиней не накроет Омск

Источник: Om1.ru

Сегодня на открытии выставки «АгроОмск-2017» глава Минсельхоза Максим Чекусов заявил, что до города африканская чума свиней не доберётся.

Максим Чекусов, министр сельского хозяйства Омской области:

— Большие хозяйства у нас имеют высокую степень защиты. Безопасность обеспечена. Свининой мы полностью обеспечим Омск, в город африканская чума не придёт. Постараемся сделать так, чтобы потери были минимальными.

Как рассказал корреспонденту Om1.ru Чекусов, с 5 августа облправительство начнёт выплаты хозяйствам, пострадавшим от африканской чумы.