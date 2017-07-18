Министр сельского хозяйства Чекусов успокоил, что африканская чума свиней не накроет Омск
По словам Чекусова, крупнейшие предприятия, продукцией которых питается большинство горожан, неплохо защищены от инфекции.
По словам Чекусова, крупнейшие предприятия, продукцией которых питается большинство горожан, неплохо защищены от инфекции.
Сегодня на открытии выставки «АгроОмск-2017» глава Минсельхоза Максим Чекусов заявил, что до города африканская чума свиней не доберётся.
Максим Чекусов, министр сельского хозяйства Омской области:
— Большие хозяйства у нас имеют высокую степень защиты. Безопасность обеспечена. Свининой мы полностью обеспечим Омск, в город африканская чума не придёт. Постараемся сделать так, чтобы потери были минимальными.
Как рассказал корреспонденту Om1.ru Чекусов, с 5 августа облправительство начнёт выплаты хозяйствам, пострадавшим от африканской чумы.
Напомним, что всех свиней, оказавшихся в заражённой зоне, приговорили к эвтаназии. Их туши сожгут. Правительство гарантировало, что возместит хозяевам ущерб. Однако тем, кто спрячет свой скот, грозит уголовная ответственность.