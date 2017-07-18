Первый замглавы Банка России Георгий Лунтовский покинет свой пост

Источник: РИА "Новости"

Первый заместитель председателя российского Центробанка Георгий Лунтовский принял решение покинуть свой пост, сообщается на сайте Банка России.

В отставку он, как рассказали в пресс-службе регулятора, уйдет с 1 сентября «по собственному желанию». Соответствующий документ, по данным представителей ЦБ, был подписан 18 июля.

На замену ему, как уточнили в Центробанке, придет заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. В новой должности она, согласно данным на сайте ЦБ, будет курировать департаменты национальной платежной системы, информационных и финансовых технологий, а также департамент наличного денежного обращения и Российское объединение инкассаций (​Росинкас).

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До последнего времени в ЦБ она курировала организацию и функционирование национальной платежной системы, а также развитие финансовых и ИТ-технологий. Также под ее контролем уже осуществлялась работа департамента национальной платежной системы, операционного департамента, департамента информационных технологий и департамента финансовых технологий.

19 мая, согласно опубликованному отчету ЦБ о задекларированных доходах своих высокопоставленных служащих, стало известно о том, что за прошлый год Скоробогатова заработала больше всех своих коллег в Банке России. Ее годовой доход тогда вырос на 40% по сравнению с 2015-м и составил 74,25 млн руб.

Георгий Лунтовский, в свою очередь, курирует организацию наличного денежного обращения, кадровую политику и обеспечение работы с персоналом и безопасность функционирования Банка России. Он также координирует работу департамента наличного денежного обращения, департамента полевых учреждений, а также по части вопросов, — департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом и главного управления безопасности и защиты информации.

Источники РБК на банковском рынке отмечают, что данное кадровое решение — логичный шаг в рамках продолжения обновления команды ЦБ, а также значимости из функций в условиях современных реалий. «Георгий Лунтовский в последнее время курировал не очень много сфер — это кассовое обслуживание, инкассацию, в то время как Ольга Скоробогатова активно взялась за тему платежных систем и безопасность», — уточнил один из собеседников РБК, пояснив, что, по его мнению, подобные кадровые перестановки являются «логичным шагом в рамках обновления команды ЦБ».

Теперь, как сообщил РБК управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев, есть вероятность, что Лунтовский станет главой новой ассоциации, если такую будут создавать банки, вышедшие из Ассоциации российских банков (АРБ).

Лунтовский уходит из ЦБ на хорошей ноте, он так долго проработал и имеет хорошие связи, поэтому он будет очень полезен банкам в качестве лоббиста. Павел Самиев Управляющий директор Национального рейтингового агентства

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Ранее о возникновении подобной структуры сообщали опрошенные РБК банкиры. По их данным, в ситуации, когда крупнейшие банки уйдут в другую лоббистскую структуру, существование АРБ утратит смысл и логичным развитием событий будет ее присоединение к АСРОС. Как уточнял тогда РБК источник, знакомый с ходом этого обсуждения, возглавить объединенную ассоциацию мог либо Лунтовский, либо советник председателя ЦБ (бывший первый зампред ЦБ по надзору) Алексей Симановский. Решение по этому вопросу, по данным собеседников РБК, может быть принято в ближайшее время.

Кроме того, помимо этого в Банке России, как уточнили в пресс-службе, произойдут и другие кадровые изменения. В частности, директор департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом Руслан Вестеровский займет пост заместителя председателя ЦБ. В этой должности он будет отвечать за вопросы кадровой политики и обеспечения работы с персоналом.