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13:43 (мск), источник: dostup1.ru

В 2017 году на ремонт дорог в Челябинской области выделили более 12 млрд рублей

«Это не рекордная сумма, но она значительно больше прошлогодней», — подчеркивает заместитель губернатора Сергей Шаль.

Объем дорожного фонда 2017 года в Челябинской области увеличен в 1,7 раза к первоначальному плану и составляет более 12 млрд рублей, — об этом во вторник, 18 июля, в рамках заседания правительства заявил заместитель губернатора Сергей Шаль, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Планировалось, что на капитальный и текущий ремонт дорог региона потратят около 7,3 млрд рублей, однако благодаря дополнительным доходам бюджета, федеральным субсидиям, «остаткам» с прошлого года сумма выросла до 12 млрд.

«Это не рекордная сумма, но она значительно больше прошлогодней», — подчеркивает заместитель губернатора Сергей Шаль.

Впрочем, по его словам, дорожный фонд Челябинской области обеспечен все же недостаточно: «Чтобы привести все дороги региона в нормальное состояние, нужно как минимум в два раза больше средств».

Что касается прошлогодних денег, эта сумма относительно небольшая — 696 млн рублей. «Это то, что не успели сделать до октября. Мы принимаем решение из-за погодных условий переносить работы на будущий год, чтобы не было фактов из разряда “клали асфальт в снег”», — резюмировал Шаль.

Добавим, что из выделенных по решению главы региона Бориса Дубровского дополнительных 2,6 млрд рублей 1,5 млрд получила столица Южного Урала. Средства пойдут на содержание автодорог города Челябинска, приведение гостевых маршрутов к ШОС и БРИКС в нормативное состояние, обеспечение безопасности дорожного движения, обустройство подъездов к новой школе в микрорайоне Парковый, ремонт улицы Новороссийская, строительство и реконструкцию автодорог по улице Трашутина, реконструкцию автодороги от Свердловского тракта до Успенского кладбища, строительство улицы Героя России Родионова и улицы Тепличная в микрорайоне Чурилово.

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В 2017 году на ремонт дорог в Челябинской области выделили более 12 млрд рублей
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