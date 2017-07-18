В 2017 году на ремонт дорог в Челябинской области выделили более 12 млрд рублей

Объем дорожного фонда 2017 года в Челябинской области увеличен в 1,7 раза к первоначальному плану и составляет более 12 млрд рублей, — об этом во вторник, 18 июля, в рамках заседания правительства заявил заместитель губернатора Сергей Шаль, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Планировалось, что на капитальный и текущий ремонт дорог региона потратят около 7,3 млрд рублей, однако благодаря дополнительным доходам бюджета, федеральным субсидиям, «остаткам» с прошлого года сумма выросла до 12 млрд.

«Это не рекордная сумма, но она значительно больше прошлогодней», — подчеркивает заместитель губернатора Сергей Шаль.

Впрочем, по его словам, дорожный фонд Челябинской области обеспечен все же недостаточно: «Чтобы привести все дороги региона в нормальное состояние, нужно как минимум в два раза больше средств».

Что касается прошлогодних денег, эта сумма относительно небольшая — 696 млн рублей. «Это то, что не успели сделать до октября. Мы принимаем решение из-за погодных условий переносить работы на будущий год, чтобы не было фактов из разряда “клали асфальт в снег”», — резюмировал Шаль.