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13:52 (мск), источник: Sputnik.by

РФ предоставит Беларуси межгоскредит на $700 млн

Минфин республики не комментирует заявление замминистра финансов РФ Сторчака, поскольку ранее уже подробно рассказывало о подготовке к выделению кредита.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Министерство финансов Беларуси не будет комментировать заявление заместителя министра финансов России Сергея Сторчака о выделении РФ Беларуси межгосударственного кредита в размере 700 миллионов долларов.

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Сторчак во вторник заявил ТАСС о том, что политическое решение о предоставлении Беларуси кредита на 700 миллионов долларов принято, сейчас идет техническая работа по оформлению этого кредита. Он пояснил, что документы, касающиеся предоставления кредита, будут подписаны после того, как выйдет распоряжение правительства.

«Минфин не комментирует это заявление», — заявили Sputnik в Минфине Беларуси.

Там напомнили, что о деталях выделения кредита уже рассказал первый замминистра финансов страны Максим Ермолович журналистам 30 июня.

По его словам, поступление этих средств в Минске ожидают в июле-августе, однако не ставят для себя какую-либо конкретную дату поступления этих средств. Ермолович также рассказал, что по данным на конец июня, работа по выделению Беларуси российского кредита активизировалась и уже подготовлен проект кредитного соглашения.

В данной связи в Минфине Беларуси проинформировали, что не могут ничего добавить к уже сделанному Ермоловичем заявлению.

Как ранее сообщал Sputnik, на встрече в Санкт-Петербурге президентов Лукашенко и Путина была достигнута договоренность о выделении Беларуси российского госкредита. Согласно последним данным белорусской стороны, сумма кредита составит 700 миллионов долларов.

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