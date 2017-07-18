РФ предоставит Беларуси межгоскредит на $700 млн
Минфин республики не комментирует заявление замминистра финансов РФ Сторчака, поскольку ранее уже подробно рассказывало о подготовке к выделению кредита.
Минфин республики не комментирует заявление замминистра финансов РФ Сторчака, поскольку ранее уже подробно рассказывало о подготовке к выделению кредита.
МИНСК, 18 июл — Sputnik. Министерство финансов Беларуси не будет комментировать заявление заместителя министра финансов России Сергея Сторчака о выделении РФ Беларуси межгосударственного кредита в размере 700 миллионов долларов.
Сторчак во вторник заявил ТАСС о том, что политическое решение о предоставлении Беларуси кредита на 700 миллионов долларов принято, сейчас идет техническая работа по оформлению этого кредита. Он пояснил, что документы, касающиеся предоставления кредита, будут подписаны после того, как выйдет распоряжение правительства.
«Минфин не комментирует это заявление», — заявили Sputnik в Минфине Беларуси.
Там напомнили, что о деталях выделения кредита уже рассказал первый замминистра финансов страны Максим Ермолович журналистам 30 июня.
По его словам, поступление этих средств в Минске ожидают в
В данной связи в Минфине Беларуси проинформировали, что не могут ничего добавить к уже сделанному Ермоловичем заявлению.
Как ранее сообщал Sputnik, на встрече в