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13:58 (мск), источник: Вести - Пермь

Пермьстат опубликовал данные о стоимости продуктовой корзины в Перми

Регион на втором месте в Приволжском федеральном округе.

Минимальную продуктовую корзину в Прикамье оценили в 4 217 рублей. Данные публикует Пермьстат.

С начала года сумма выросла более, чем на 18 процентов. По стоимости продуктовой корзины регион на втором месте в Приволжском округе, дороже только в Самарской области (4265 рублей). Самая дешевая корзина — в Саратовской области (3529 рублей).

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