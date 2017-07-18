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14:00 (мск), источник: "Российская газета"

Для жителей Прикамья создадут комфортную градостроительную среду

В своем докладе он четко обозначил необходимость подчинения девелоперов задачам развития города, указав, что большие объемы жилищного строительства еще не обеспечивают комфортную городскую среду и удобное пространство для жизни.

Один из ключевых вопросов в этой сфере — обеспечение социальной инфраструктурой: школами, поликлиниками, спортивными сооружениями.

Врио губернатора края полагает, что необходимо добиваться на федеральном уровне внесения поправок в Градостроительный кодекс, которые законодательно закрепили бы эти приоритеты, не отдавая все на откуп девелоперам.

Кроме того, искусственное расширение застраиваемой территории и расползание Пермской агломерации далее нетерпимо, требуется переориентация на полноценное обустройство ранее застроенных территорий, точки комфортной среды следует развивать повсеместно, а не только в крупных городах.

Дискуссию о стратегии долгосрочного развития территории, обеспечении транспортной доступности и достаточной инфраструктуры вел экс-мэр Лондона Кен Ливингстон. В обсуждении новых моделей и эффективных инструментов управления мегаполисов приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, вице-мэр Сеула Ким Джон-Вук и другие.

Максим Решетников сообщил о развитии Пермской агломерации и урбанистической политике Перми и региона, отметив, что мастер-план Перми, созданный в 2000-х годах, был передовым документом, опередившим свое время.

— Ограничение высотности застройки, уплотнение центрального ядра города, организация общественных пространств, приоритет общественного транспорта — вот что сегодня является must have для любой урбанистики, — сказал он.

Однако план не был реализован в полной мере. Не удалось сконцентрировать застройку в центральной части города, агломерация продолжила разрастаться. Для преодоления этой тенденции необходимо отойти от подхода, при котором строительство больших объемов жилья в регионах считается самоцелью.

Строительство многоквартирных домов и развитие городов — отнюдь не одно и то же. Предстоит создать в крае обширную социальную инфраструктуру, которой как раз не хватает, потому что строилось много жилья и не строились в должной мере общественные пространства, больницы, школы и поликлиники.

В то же время российское законодательство предоставляет все инструменты для создания комфортной городской среды.

— Используя эти инструменты, опираясь на общественное мнение, ориентируясь на примеры ведущих городов, регионы могут формировать компактные, комфортные города, интересные для молодежи, креативного класса, предпринимателей, — сказал в заключение Максим Решетников.

На Мoscow Urban forum в рамках форума «Мегаполисы. Управление изменениями» он также принял участие в конференции «Опорные агломерации России и пространственная стратегия страны».

Сегодня насчитывается около 20 агломераций, в которых проживает более половины населения страны. Именно эти регионы являются экономическими двигателями, и необходимо четкое определение их роли в пространственном развитии. Представители регионов и ведущие профильные специалисты обсудили на конференции вопросы управления и пространственного развития агломераций. В дискуссии приняли участие министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Михаил Мень, мэр Москвы Сергей Собянин, главы Московской и Свердловской областей, городов Махачкалы, Уфы и Ростова-на-Дону.

Современное российское градостроительное законодательство многие вопросы, в частности, очередность строительства социальных объектов, отдает на откуп частному инвестору, который занимается развитием территории.

— Если мы хотим сознательно управлять агломерациями, реализовывать уплотнение городских ядер, формировать городскую среду иного качества, нам нужны другие подходы, — считает Решетников.

Надо сказать, что успешные агломерации — Москва и Казань — были построены с помощью сильной вертикальной власти. Этот инструмент можно использовать и в других регионах. Тем более что сегодня они научились конкурировать за рабочие места и формировать инвестиционный климат, развивать приоритетные отрасли экономики.

— Следует понимать, что развивать необходимо не только крупные города — новые точки комфортной городской среды должны возникать повсеместно, — изложил свою мысль Максим Решетников. — В Пермском крае, например, есть мощная Березниковско-Соликамская агломерация с населением 250 тысяч человек, есть Чайковско-Воткинская — единая агломерация Пермского края и Удмуртии, которым тоже надо искать пути развития. Шанс должен быть у каждого населенного пункта. Всем территориям необходимо развиваться на принципах конкуренции, только тогда мы сделаем шаг вперед.

Компетентно

Дмитрий Лапшин, первый заместитель начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми, главный архитектор Перми:

— Развитие городов и агломераций — актуальная тема для всех регионов нашей страны. Правильная расстановка акцентов, определение ключевых точек роста городских территорий — главные задачи современной урбанистики. Этим вызовам должны отвечать документы территориального планирования муниципальных образований. Для Перми подготовлены уникальные документы — мастер-план и генеральный план, которые с учетом принципов компактности определили приоритеты развития. На урбанистическом форуме врио губернатора Пермского края Максим Решетников задал тренды перспективного развития региона и его столицы.

Михаил Сюткин, министр строительства и архитектуры Пермского края:

— Врио губернатора говорил о приоритетах, заложенных и в мастер-план, и в развитие городской среды. Строительство само по себе для нас не является самоцелью. Самое важное — качество городской среды, где живут люди. И если идет механический пересчет на квадратные метры, это не означает, что у людей появляются различные социальные инфраструктурные объекты, которые повышают качество их жизни и в конечном счете приводят к желанию жить в том или ином микрорайоне и в целом на территории Пермской городской агломерации. Все выходит на более глобальные процессы: почему люди хотят жить в том или ином месте? Это первый аспект, серьезно затронутый исполняющим обязанности губернатора. Второй вопрос — какие именно ошибки должен учесть регион, чтобы получить желаемый результат. А мы хотим одного — повышения качества городской среды. Рассматривались проблемы зонирования краевой столицы, говорилось о том, что нельзя рассматривать их только по освоенной части Перми. Возник вопрос и агломерации как таковой. Мы определили четкие правила игры для города, но не для частей агломерации — Пермского района и близлежащих территорий. Бизнес сделал это за нас. Началось массовое высокоэтажное строительство в прилегающих к региональному центру районах без соответствующей инфраструктурной поддержки. Задача, с которой мы столкнулись в Пермском крае сегодня, заключается в том, чтобы обеспечить те объемы строительства, которые уже введены или будут введены в ближайшее время, надлежащей социальной инфраструктурой. На Московском урбанистическом форуме передовые регионы страны представили свой опыт развития агломераций.

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