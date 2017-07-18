Для жителей Прикамья создадут комфортную градостроительную среду

Один из ключевых вопросов в этой сфере — обеспечение социальной инфраструктурой: школами, поликлиниками, спортивными сооружениями.

Врио губернатора края полагает, что необходимо добиваться на федеральном уровне внесения поправок в Градостроительный кодекс, которые законодательно закрепили бы эти приоритеты, не отдавая все на откуп девелоперам.

Кроме того, искусственное расширение застраиваемой территории и расползание Пермской агломерации далее нетерпимо, требуется переориентация на полноценное обустройство ранее застроенных территорий, точки комфортной среды следует развивать повсеместно, а не только в крупных городах.

Дискуссию о стратегии долгосрочного развития территории, обеспечении транспортной доступности и достаточной инфраструктуры вел экс-мэр Лондона Кен Ливингстон. В обсуждении новых моделей и эффективных инструментов управления мегаполисов приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, вице-мэр Сеула Ким Джон-Вук и другие.

Максим Решетников сообщил о развитии Пермской агломерации и урбанистической политике Перми и региона, отметив, что мастер-план Перми, созданный в 2000-х годах, был передовым документом, опередившим свое время.

— Ограничение высотности застройки, уплотнение центрального ядра города, организация общественных пространств, приоритет общественного транспорта — вот что сегодня является must have для любой урбанистики, — сказал он.

Однако план не был реализован в полной мере. Не удалось сконцентрировать застройку в центральной части города, агломерация продолжила разрастаться. Для преодоления этой тенденции необходимо отойти от подхода, при котором строительство больших объемов жилья в регионах считается самоцелью.

Строительство многоквартирных домов и развитие городов — отнюдь не одно и то же. Предстоит создать в крае обширную социальную инфраструктуру, которой как раз не хватает, потому что строилось много жилья и не строились в должной мере общественные пространства, больницы, школы и поликлиники.

В то же время российское законодательство предоставляет все инструменты для создания комфортной городской среды.

— Используя эти инструменты, опираясь на общественное мнение, ориентируясь на примеры ведущих городов, регионы могут формировать компактные, комфортные города, интересные для молодежи, креативного класса, предпринимателей, — сказал в заключение Максим Решетников.

На Мoscow Urban forum в рамках форума «Мегаполисы. Управление изменениями» он также принял участие в конференции «Опорные агломерации России и пространственная стратегия страны».

Сегодня насчитывается около 20 агломераций, в которых проживает более половины населения страны. Именно эти регионы являются экономическими двигателями, и необходимо четкое определение их роли в пространственном развитии. Представители регионов и ведущие профильные специалисты обсудили на конференции вопросы управления и пространственного развития агломераций. В дискуссии приняли участие министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Михаил Мень, мэр Москвы Сергей Собянин, главы Московской и Свердловской областей, городов Махачкалы, Уфы и Ростова-на-Дону.

Современное российское градостроительное законодательство многие вопросы, в частности, очередность строительства социальных объектов, отдает на откуп частному инвестору, который занимается развитием территории.

— Если мы хотим сознательно управлять агломерациями, реализовывать уплотнение городских ядер, формировать городскую среду иного качества, нам нужны другие подходы, — считает Решетников.

Надо сказать, что успешные агломерации — Москва и Казань — были построены с помощью сильной вертикальной власти. Этот инструмент можно использовать и в других регионах. Тем более что сегодня они научились конкурировать за рабочие места и формировать инвестиционный климат, развивать приоритетные отрасли экономики.

— Следует понимать, что развивать необходимо не только крупные города — новые точки комфортной городской среды должны возникать повсеместно, — изложил свою мысль Максим Решетников. — В Пермском крае, например, есть мощная Березниковско-Соликамская агломерация с населением 250 тысяч человек, есть Чайковско-Воткинская — единая агломерация Пермского края и Удмуртии, которым тоже надо искать пути развития. Шанс должен быть у каждого населенного пункта. Всем территориям необходимо развиваться на принципах конкуренции, только тогда мы сделаем шаг вперед.

Компетентно

Дмитрий Лапшин, первый заместитель начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми, главный архитектор Перми:

— Развитие городов и агломераций — актуальная тема для всех регионов нашей страны. Правильная расстановка акцентов, определение ключевых точек роста городских территорий — главные задачи современной урбанистики. Этим вызовам должны отвечать документы территориального планирования муниципальных образований. Для Перми подготовлены уникальные документы — мастер-план и генеральный план, которые с учетом принципов компактности определили приоритеты развития. На урбанистическом форуме врио губернатора Пермского края Максим Решетников задал тренды перспективного развития региона и его столицы.

Михаил Сюткин, министр строительства и архитектуры Пермского края: