Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, на Украине паника – зовут на помощь Европу
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
Вице-премьер Украины оскандалилась на немецком ТВ
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Порошенко: Киев намерен присоединиться к таможенному союзу с ЕС
Лавров поведал о неподчиняющихся радикалах в Киеве
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Караулова предстала полностью обнаженной на съёмках - СМИ
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Власти Москвы застроят участки вокруг МЦК
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
12Природные пожары в Калифорнии
14:08 (мск), источник: Om1.ru

Германия обсудила с губернатором Назаровым вопросы сотрудничества с Омской областью

Участники немецкой делегации считают, что у Омской области большой потенциал в сферах экономики, науки и культуры. Губернатор Назаров обсудил с немецкими гостями направления дальнейшего сотрудничества двух регионов — Омска и Баварии.

Источник: Om1.ru

Сегодня, 18 июля, в Омск с рабочим визитом прибыла российско-немецкая делегация. Визит начался с конференции.

Так, в Омск прибыл депутат Бундестага Хармут Кошик, руководитель Филиала Фонда Ханнса Зайделя в России Ян Дрезель и президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев Генрих Мартен.

Иностранные гости намерены обсудить вопросы о взаимодействии двух стран в сферах туризма, культуры, науки и экономики. Конкретные проекты пока названы не были, однако, как отметил губернатор Омской области, круг вопросов очень широк.

Глава региона сообщил, что обсуждение вопросов началось еще в Германии, на 22-м заседании Межправительственной Российско-Германской комиссии по вопросам российских немцев, которое прошло в конце мая в городе Байройт. В ходе визита немецких гостей в регион обсуждение направлений сотрудничества продолжится.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Мы буквально недавно проводили комиссию на территории Германии, где продолжился диалог о развитии взаимоотношений и сегодня проходит так называемая диалоговая площадка, где мы продолжаем обсуждать наши пути сотрудничества. Мы определили для себя ряд направлений: торгово-экономическое взаимодействие, развитие культуры, туризма, образования. И сегодня представительная делегация со стороны Германии привезла очень широкий круг вопросов и представителей, которые будут обсуждать все совместные проекты, которые мы намечали. Мы сегодня день поработаем, определимся, что нам необходимо, в какую сторону развиваться. Безусловно, будут выработаны еще новые направления, которые мы предварительно с господином Кошиком обсуждали.

Сам Хармут Кошик, депутат Бундестага, уполномоченный Федерального правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств, считает, что санкции со стороны Евросоюза не будут препятствием для сотрудничества в различных сферах между Россией и Германией.

Хармут Кошик:

— У нас прошла продуктивная встреча между германским канцлером и президентом России в Сочи. Также позитивно прошел визит баварского премьер-министра в Москву к российскому президенту. В позитивной атмосфере прошло заседании комиссии в Омске. Сейчас нас собрал Фонд имени Ханца Зайделя для того, чтобы обсудить конкретные темы и приоритеты сотрудничества в области науки, экономики, культуры и туризма. Эти проекты будем обсуждать.

По мнению депутата, большую роль в сотрудничестве двух стран сыграло создание культурно-делового центра «Российско-немецкий дом», который появился в Омске в мае прошлого года.

Хармут Кошик:

— Мы сегодня успели убедиться в том, насколько активно и интенсивно работает этот дом. Работы проходит насколько активно, что места для множества мероприятий уже не хватает, об этом мы сегодня также подробно поговорим с господином губернатором Назаровым.

Тему сотрудничества продолжил Ян Дрезель, руководитель Филиала Фонда Ханнса Зайделя в России.

Ян Дрезель:

— Эта конференция дает возможность экспертам из сфер экономики, науки и туризма, встретиться и обсудить конкретные проекты в рамках сотрудничества и обменяться мнениями. Это для нас, как для германского политического фонда очень важно.

Более конкретные направления сотрудничества между Россией и Германией обозначил Генрих Мартенс, президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев, член президиума Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.

 По мнению Мартенса, Омская области обладает серьезным потенциалом. Особый интерес для немцев представляют омские университеты и бизнес.

Генрих Мартенс:

— Я думаю, что потенциал у Омского региона очень серьезный. Это несколько университетов. Мы сейчас развиваем контакты с Байройтским университетом и надеемся, что визит президента университета приведет к дальнейшему заключению соглашения и начнется обычная работа: обмен научными кадрами, обмен студентами, различные совместные конференции.

Мартенс оценил также и экономический потенциал Омской области. По его мнению, иностранцы должны инвестировать в экономику региона, для поисков контактов и инвесторов и создаются специальные площадки.

Генрих Мартенс:

— Что касается экономического потенциала, вы прекрасно знаете, что Омская область была одной из кузниц в Советском союзе, потенциал региона очень высок. Наша основанная цель это культурное развитие российских немцев и окружающего населения. Но нам бы хотелось, чтобы мы участвовали в партнерстве в сфере экономики. Мы сами не создаем проекты, но мы создаем площадки, мы помогаем бизнесменам двух стран найти друг друга и осуществлять развитие проектов. Я буду очень рад и горд, если нам удастся совместными усилиями привлечь инвестиции в экономику омской области, привлечь новые технологии. ля нас очень важно, чтобы культура подкреплялась экономическими проектами.

Президент автономии российских немцев отметил работу «Российско-немецкого дома», в котором делегация побывала сегодня.

Генрих Мартенс:

 — Мы сегодня посетили «Российско-немецкий дом», это прекрасно работающий механизм. Туда каждый день приходят сотни участников для участия в различных секциях и площадках. Его двери открыты абсолютно для всех. Мы обсудим с губернатором Виктором Ивановичем возможности расширения имеющихся направлений.

Желание развивать дальнейшее сотрудничество высказали также президент Байройтского университета Стефан Ляйбле и ректор ОмГУ Алексей Якуб.

Алексей Якуб:

 — Я уверен, между нашими университетами есть множество точек соприкосновения для дальнейшего сотрудничества.

В итоге Омская область в лице губернатора Виктора Назарова и вице-губернатора Владимира Компанейщикова и немецкие гости выразили надежду на дальнейшее активное сотрудничество в сферах экономики, туризма, науки и культуры.

Визитеры пробудут в Омске до 19 июля.

Немцы запланировали множество деловых и культурных встреч. В частности, иностранные гости посетят 25 юбилей Азовского немецкого национального муниципального района.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Омская прокуратура предъявила претензии мэру Двораковскому из-за разбитых дорог
Порошенко прокомментировал заявление о создании Малороссии
Первый замглавы Банка России покинет свой пост
Прокуратура назвала незаконным арест экс-главы «Гоголь-центра»
«Самый опасный посол» Кисляк переедет из США в Совет Федерации
Ущерб от беспорядков в Гамбурге оценен в 12 млн евро
S7 и «Уральские авиалинии» могут закрыть часть рейсов
В Гватемале ввели чрезвычайное положение из-за состояния дорог
Спорт
Любят карате и обещают писать книги. Девчонки, победившие Италию Знакомимся с женской сборной России по футболу, которая вчера обыграла итальянок на чемпионате Европы со счётом 2:1
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки» Голливудская актриса представила фильм, роль в котором назвала одной из самых сложных работ за всю свою карьеру
Недвижимость
Как объединить лоджию с комнатой
Ипотеку под 6,25% запустят в шести регионах РФ
В программу реновации войдут еще 1,5 тысячи домов
Мошенники продали петербурженке «виртуальную» квартиру
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь