Германия обсудила с губернатором Назаровым вопросы сотрудничества с Омской областью

Источник: Om1.ru

Сегодня, 18 июля, в Омск с рабочим визитом прибыла российско-немецкая делегация. Визит начался с конференции.

Так, в Омск прибыл депутат Бундестага Хармут Кошик, руководитель Филиала Фонда Ханнса Зайделя в России Ян Дрезель и президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев Генрих Мартен.

Иностранные гости намерены обсудить вопросы о взаимодействии двух стран в сферах туризма, культуры, науки и экономики. Конкретные проекты пока названы не были, однако, как отметил губернатор Омской области, круг вопросов очень широк.

Глава региона сообщил, что обсуждение вопросов началось еще в Германии, на 22-м заседании Межправительственной Российско-Германской комиссии по вопросам российских немцев, которое прошло в конце мая в городе Байройт. В ходе визита немецких гостей в регион обсуждение направлений сотрудничества продолжится.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Мы буквально недавно проводили комиссию на территории Германии, где продолжился диалог о развитии взаимоотношений и сегодня проходит так называемая диалоговая площадка, где мы продолжаем обсуждать наши пути сотрудничества. Мы определили для себя ряд направлений: торгово-экономическое взаимодействие, развитие культуры, туризма, образования. И сегодня представительная делегация со стороны Германии привезла очень широкий круг вопросов и представителей, которые будут обсуждать все совместные проекты, которые мы намечали. Мы сегодня день поработаем, определимся, что нам необходимо, в какую сторону развиваться. Безусловно, будут выработаны еще новые направления, которые мы предварительно с господином Кошиком обсуждали.

Сам Хармут Кошик, депутат Бундестага, уполномоченный Федерального правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств, считает, что санкции со стороны Евросоюза не будут препятствием для сотрудничества в различных сферах между Россией и Германией.

Хармут Кошик:

— У нас прошла продуктивная встреча между германским канцлером и президентом России в Сочи. Также позитивно прошел визит баварского премьер-министра в Москву к российскому президенту. В позитивной атмосфере прошло заседании комиссии в Омске. Сейчас нас собрал Фонд имени Ханца Зайделя для того, чтобы обсудить конкретные темы и приоритеты сотрудничества в области науки, экономики, культуры и туризма. Эти проекты будем обсуждать.

По мнению депутата, большую роль в сотрудничестве двух стран сыграло создание культурно-делового центра «Российско-немецкий дом», который появился в Омске в мае прошлого года.

Хармут Кошик:

— Мы сегодня успели убедиться в том, насколько активно и интенсивно работает этот дом. Работы проходит насколько активно, что места для множества мероприятий уже не хватает, об этом мы сегодня также подробно поговорим с господином губернатором Назаровым.

Тему сотрудничества продолжил Ян Дрезель, руководитель Филиала Фонда Ханнса Зайделя в России.

Ян Дрезель:

— Эта конференция дает возможность экспертам из сфер экономики, науки и туризма, встретиться и обсудить конкретные проекты в рамках сотрудничества и обменяться мнениями. Это для нас, как для германского политического фонда очень важно.

Более конкретные направления сотрудничества между Россией и Германией обозначил Генрих Мартенс, президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев, член президиума Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.

По мнению Мартенса, Омская области обладает серьезным потенциалом. Особый интерес для немцев представляют омские университеты и бизнес.

Генрих Мартенс:

— Я думаю, что потенциал у Омского региона очень серьезный. Это несколько университетов. Мы сейчас развиваем контакты с Байройтским университетом и надеемся, что визит президента университета приведет к дальнейшему заключению соглашения и начнется обычная работа: обмен научными кадрами, обмен студентами, различные совместные конференции.

Мартенс оценил также и экономический потенциал Омской области. По его мнению, иностранцы должны инвестировать в экономику региона, для поисков контактов и инвесторов и создаются специальные площадки.

Генрих Мартенс:

— Что касается экономического потенциала, вы прекрасно знаете, что Омская область была одной из кузниц в Советском союзе, потенциал региона очень высок. Наша основанная цель это культурное развитие российских немцев и окружающего населения. Но нам бы хотелось, чтобы мы участвовали в партнерстве в сфере экономики. Мы сами не создаем проекты, но мы создаем площадки, мы помогаем бизнесменам двух стран найти друг друга и осуществлять развитие проектов. Я буду очень рад и горд, если нам удастся совместными усилиями привлечь инвестиции в экономику омской области, привлечь новые технологии. ля нас очень важно, чтобы культура подкреплялась экономическими проектами.

Президент автономии российских немцев отметил работу «Российско-немецкого дома», в котором делегация побывала сегодня.

Генрих Мартенс:

— Мы сегодня посетили «Российско-немецкий дом», это прекрасно работающий механизм. Туда каждый день приходят сотни участников для участия в различных секциях и площадках. Его двери открыты абсолютно для всех. Мы обсудим с губернатором Виктором Ивановичем возможности расширения имеющихся направлений.

Желание развивать дальнейшее сотрудничество высказали также президент Байройтского университета Стефан Ляйбле и ректор ОмГУ Алексей Якуб.

Алексей Якуб:

— Я уверен, между нашими университетами есть множество точек соприкосновения для дальнейшего сотрудничества.

В итоге Омская область в лице губернатора Виктора Назарова и вице-губернатора Владимира Компанейщикова и немецкие гости выразили надежду на дальнейшее активное сотрудничество в сферах экономики, туризма, науки и культуры.

Визитеры пробудут в Омске до 19 июля.