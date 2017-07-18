Центр Омска подлатают перед закрытием Юбилейного моста

Сделано это будет в связи с грядущим перекрытием на долгий срок Юбилейного моста, что закономерно повлечет увеличение нагрузки на остальные дороги в центре города.

Выделено на ремонт вышеназванных улиц будет 37 млн рублей, сообщила пресс-служба мэрии. Отметим, что еще днем ранее в бюджете данная строка отсутствовала — глава депфина Инна Парыгина предполагала, что ремонтироваться дороги перед закрытием моста будут в рамках средств департамента городского хозяйства, выделяемых на содержание городских магистралей. Тогда же при обсуждении вопроса в горсовете отмечалось, что работ в части подготовки к ремонту данных дорог не ведется, в связи с чем был запрошен график их проведения.