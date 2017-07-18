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13:38 (мск), источник: СуперОмск

Центр Омска подлатают перед закрытием Юбилейного моста

В Омске до 15 сентября будет отремонтировано 13 участков центральных улиц.

Сделано это будет в связи с грядущим перекрытием на долгий срок Юбилейного моста, что закономерно повлечет увеличение нагрузки на остальные дороги в центре города.

Предполагается отремонтировать следующие участки:

  • Улицу Гусарова (от Гагарина до Фрунзе)
  • Улицу 5-й Армии (от Чернышевского до Госпитальной)
  • Улицу Красногвардейскую (от Герцена до Орджоникидзе и от Певцова до набережной Тухачевского)
  • Газетный переулок (от Сенной до Карла Либкнехта) Больничный переулок (от Краснофлотской до Гусарова)
  • Улицу Тюменскую (от Краснофлотской до Фрунзенского моста)
  • Улицу Краснофлотскую (от Сенной до Больничного переулка)
  • Улицу Чехова (от Сенной до Щербанева)
  • Улицу Карла Либкнехта (от Партизанской до Краснофлотской)
  • Улицу Сенную (от Краснофлотской до дома № 22 по Сенной)
  • Улицу Щербанева (от Ленина до Комсомольского моста и от дома № 20 по Щербанева до Чехова)
  • Улицу Бударина (от Щербанева до Карла Либкнехта)
  • Тротуар на 5-й Северной (от Герцена до улицы Красный Пахарь).

Выделено на ремонт вышеназванных улиц будет 37 млн рублей, сообщила пресс-служба мэрии. Отметим, что еще днем ранее в бюджете данная строка отсутствовала — глава депфина Инна Парыгина предполагала, что ремонтироваться дороги перед закрытием моста будут в рамках средств департамента городского хозяйства, выделяемых на содержание городских магистралей. Тогда же при обсуждении вопроса в горсовете отмечалось, что работ в части подготовки к ремонту данных дорог не ведется, в связи с чем был запрошен график их проведения.

Напомним, для уменьшения дорожных заторов при ремонте моста могут сделать двусторонними улицы Либкнехта и Тюменскую, а также планируют запретить парковки на участках Гагарина и Гусарова.

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