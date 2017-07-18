Центр Омска подлатают перед закрытием Юбилейного моста
В Омске до 15 сентября будет отремонтировано 13 участков центральных улиц.
В Омске до 15 сентября будет отремонтировано 13 участков центральных улиц.
Сделано это будет в связи с грядущим перекрытием на долгий срок Юбилейного моста, что закономерно повлечет увеличение нагрузки на остальные дороги в центре города.
Предполагается отремонтировать следующие участки:
Выделено на ремонт вышеназванных улиц будет 37 млн рублей, сообщила
Напомним, для уменьшения дорожных заторов при ремонте моста могут сделать двусторонними улицы Либкнехта и Тюменскую, а также планируют запретить парковки на участках Гагарина и Гусарова.