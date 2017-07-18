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16:14 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове отложили выпуск новых транспортных карт

Новый инвестор системы безналичной оплаты ООО «Агентство развития платежных систем» отложил выпуск транспортных карт «Простор». Об этом сообщает «Ростовский Городской Транспорт» со ссылкой на компанию.

Как рассказали в компании, в первую очередь это связано с несогласованным до сих пор форматом персонификации социальной карты пенсионера, в связи с чем невозможно выпустить одновременно карты всех типов. Кроме того, оператору неизвестна информация о сроках ввода дифференцированного тарифа на проезд в городском транспорте Ростова-на-Дону.

«Мы понимаем, что для большинства пользователей транспортных карт ключевым остается вопрос, какая выгода платить за проезд транспортной картой, а не наличными. Как оператор системы мы прилагаем максимум усилий для ускорения процесса, но решение остается за администрацией города», — прокомментировали ситуацию в «АПРС».

Напомним, карты «Простор» будут созвучны с именем города и бескрайними просторами ростовской земли. Для их внешнего вида выбраны цвета российского триколора, на лицевой стороне изображен силуэт фасада здания администрации города и указание категории карты. Цвет оборотной стороны отражает ее категорию: синяя — общая, серая — карта учащегося, красная — социальная карта.

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