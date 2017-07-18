В Ростове отложили выпуск новых транспортных карт

Как рассказали в компании, в первую очередь это связано с несогласованным до сих пор форматом персонификации социальной карты пенсионера, в связи с чем невозможно выпустить одновременно карты всех типов. Кроме того, оператору неизвестна информация о сроках ввода дифференцированного тарифа на проезд в городском транспорте Ростова-на-Дону.

«Мы понимаем, что для большинства пользователей транспортных карт ключевым остается вопрос, какая выгода платить за проезд транспортной картой, а не наличными. Как оператор системы мы прилагаем максимум усилий для ускорения процесса, но решение остается за администрацией города», — прокомментировали ситуацию в «АПРС».