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16:26 (мск), источник: Клопс.ru

Пункт пропуска «Дубки» в Советске не успеют достроить к ЧМ-2018

Пункт пропуска Дубки — Рамбинас не заработает до чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом во вторник, 18 июля, во время выездного совещания сообщил врио губернатора Антон Алиханов.

Источник: Клопс.ru

Алиханов заявил, что вопрос финансирования пункта пропуска обсуждался с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком. Средства на возведение пункта пропуска в Советске «перекинут» с погранпереходов на Дальнем Востоке.

«Было совещание с Дмитрием Николаевичем (Козаком — прим. ред.). Мы согласовывали вопрос, нас поддержали все коллеги, кроме Миндальвостокразвития, потому что с их пункта пропуска мы и собирались забирать деньги. Собрались, всё проговорили, соответствующие документы готовятся, часть уже выпустили. С их пунктов пропуска деньги перекинут на наш. Понятно, что немного упущено время, и к сожалению, к чемпионату мира не успеют», — заявил Алиханов.

По словам врио губернатора, Советск необходимо разгрузить от большегрузов. Это направление нуждается в погранпереходе.

«Поручения и документы выходят со сроком сдачи в марте 2019 года. Возможно, переход заработает чуть раньше. Будем надеяться, что эти сроки не сорвут», — отметил глава области.

О непростой ситуации с погранпереходом Дубки — Рамбинас стало известно ещё в феврале 2017 года, во время визита в регион полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова. Тогда было заявлено, что несмотря на финансовые трудности, пункт пропуска достроят к лету 2018 года. В мае Алиханов заявил, что проблему придётся решать через президента России Владимира Путина.

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