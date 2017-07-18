Пункт пропуска «Дубки» в Советске не успеют достроить к ЧМ-2018

Источник: Клопс.ru

Алиханов заявил, что вопрос финансирования пункта пропуска обсуждался с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком. Средства на возведение пункта пропуска в Советске «перекинут» с погранпереходов на Дальнем Востоке.

«Было совещание с Дмитрием Николаевичем (Козаком — прим. ред.). Мы согласовывали вопрос, нас поддержали все коллеги, кроме Миндальвостокразвития, потому что с их пункта пропуска мы и собирались забирать деньги. Собрались, всё проговорили, соответствующие документы готовятся, часть уже выпустили. С их пунктов пропуска деньги перекинут на наш. Понятно, что немного упущено время, и к сожалению, к чемпионату мира не успеют», — заявил Алиханов.

По словам врио губернатора, Советск необходимо разгрузить от большегрузов. Это направление нуждается в погранпереходе.

«Поручения и документы выходят со сроком сдачи в марте 2019 года. Возможно, переход заработает чуть раньше. Будем надеяться, что эти сроки не сорвут», — отметил глава области.