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13:52 (мск), источник: БЕЛТА

Доллар и евро на торгах 18 июля подорожали, российский рубль подешевел

Доллар подорожал на Br0,0008 до Br1,9521 (17 июля — Br1,9513 за $1). Евро стал дороже на Br0,0149 до Br2,248 (17 июля — Br2,2331 за 1 евро).

Источник: БЕЛТА

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 18 июля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0008 до Br1,9521 (17 июля — Br1,9513 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0149 до Br2,248 (17 июля — Br2,2331 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0133 до Br3,2892 за 100 российских рублей (17 июля — Br3,3025 за 100 российских рублей).

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