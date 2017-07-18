Доллар и евро на торгах 18 июля подорожали, российский рубль подешевел
Доллар подорожал на Br0,0008 до Br1,9521 (17 июля — Br1,9513 за $1). Евро стал дороже на Br0,0149 до Br2,248 (17 июля — Br2,2331 за 1 евро).
Доллар подорожал на Br0,0008 до Br1,9521 (17 июля — Br1,9513 за $1). Евро стал дороже на Br0,0149 до Br2,248 (17 июля — Br2,2331 за 1 евро).
18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 18 июля подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской
Доллар подорожал на Br0,0008 до Br1,9521 (17 июля — Br1,9513 за $1).
Евро стал дороже на Br0,0149 до Br2,248 (17 июля — Br2,2331 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0133 до Br3,2892 за 100 российских рублей (17 июля — Br3,3025 за 100 российских рублей).