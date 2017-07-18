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14:11 (мск), источник: УралПолит.ру

Макаровский мост в Екатеринбурге начнут демонтировать в сентябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге начался первый этап реконструкции Макаровского моста. Демонтаж моста запланирован на сентябрь. До этого будет подготовлена проезжая часть улицы Челюскинцев для перевода на нее транспортного потока.

Источник: РИА "Новости"

«Проект реконструкции моста исключает полное перекрытие движения транспортных средств на всех этапах предстоящей реконструкции. В разные периоды проведения работ на мосту будут предусмотрены лишь частичные ограничения транспортного сообщения, что минимизирует неудобства для автомобилистов», — подчеркивают в пресс-службе администрации.

В ходе первого этапа реконструкции, который продлится до 2019 года, специалисты планируют убрать первый ряд арок с северной стороны моста и возвести новый, ширина которого составит порядка 25 метров. Кроме того, будет проведена реконструкция улиц Челюскинцев и Гражданской и ряда перекрестков, построен проезд под мостом, который свяжет улицы Гражданскую и Николая Никонова. Рабочие построят велопешеходную дорожку, проведут укрепление берегов и полностью переустроят инженерные сети.

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