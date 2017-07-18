Макаровский мост в Екатеринбурге начнут демонтировать в сентябре

«Проект реконструкции моста исключает полное перекрытие движения транспортных средств на всех этапах предстоящей реконструкции. В разные периоды проведения работ на мосту будут предусмотрены лишь частичные ограничения транспортного сообщения, что минимизирует неудобства для автомобилистов», — подчеркивают в пресс-службе администрации.

В ходе первого этапа реконструкции, который продлится до 2019 года, специалисты планируют убрать первый ряд арок с северной стороны моста и возвести новый, ширина которого составит порядка 25 метров. Кроме того, будет проведена реконструкция улиц Челюскинцев и Гражданской и ряда перекрестков, построен проезд под мостом, который свяжет улицы Гражданскую и Николая Никонова. Рабочие построят велопешеходную дорожку, проведут укрепление берегов и полностью переустроят инженерные сети.