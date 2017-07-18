В банке «Югра» в Петербурге прошли обыски

Правоохранители нагрянули в банк «Югра» в Петербурге не случайно. По версии следствия, менеджеры банка засветились в уголовном деле о незаконной банковской деятельности.

Следователи считают, что топ-менеджер «Югры» в первых лицах причастны к расследуемым преступлениям, что они лично занимались «отмыванием» денег, переводили средства юридических лиц, совершая фиктивные сделки.

Как правило, их услуги оплачивали примерно 8 процентами от общей суммы сделки по обналичиванию счетов.

Правоохранители и бойцы собра 18 июля провели обыски в банке «Югра» на Суворовском проспекте, 54. Там же, к слову, расположен и Арбитражный суд.