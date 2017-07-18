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14:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В банке «Югра» в Петербурге прошли обыски

Топ-менеджеров подозревают в незаконной банковской деятельности.

Правоохранители нагрянули в банк «Югра» в Петербурге не случайно. По версии следствия, менеджеры банка засветились в уголовном деле о незаконной банковской деятельности.

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Следователи считают, что топ-менеджер «Югры» в первых лицах причастны к расследуемым преступлениям, что они лично занимались «отмыванием» денег, переводили средства юридических лиц, совершая фиктивные сделки.

Как правило, их услуги оплачивали примерно 8 процентами от общей суммы сделки по обналичиванию счетов.

Правоохранители и бойцы собра 18 июля провели обыски в банке «Югра» на Суворовском проспекте, 54. Там же, к слову, расположен и Арбитражный суд.

Напомним, банк «Югра» проходит по уголовным делам не только в Петербурге. По мнению правоохраниетелей, в целом организация могла манипулировать вкладами россиян на миллиарды рублей. Центральный банк РФ оценил масштаб манипуляций «Югры» в 2 миллиарда.

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