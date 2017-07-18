В банке «Югра» в Петербурге прошли обыски

Правоохранители нагрянули в банк «Югра» в Петербурге не случайно. По версии следствия, менеджеры банка засветились в уголовном деле о незаконной банковской деятельности.
Следователи считают, что
Как правило, их услуги оплачивали примерно 8 процентами от общей суммы сделки по обналичиванию счетов.
Правоохранители и бойцы собра 18 июля провели обыски в банке «Югра» на Суворовском проспекте, 54. Там же, к слову, расположен и Арбитражный суд.
Напомним, банк «Югра» проходит по уголовным делам не только в Петербурге. По мнению правоохраниетелей, в целом организация могла манипулировать вкладами россиян на миллиарды рублей. Центральный банк РФ оценил масштаб манипуляций «Югры» в 2 миллиарда.