Мэр Омска Двораковский дал еще 37 миллионов на ремонт дорог

Мэр Омска Вячеслав Двораковский поручил департаменту городского хозяйства и бюджетному учреждению «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» дополнительно отремонтировать несколько дорог. На эти цели мэрия выделила д37 миллионов рублей. Дорожники должны закончить работы до 15 сентября.

Дорожные работы на этих улицах связаны с ремонтом Юбилейного моста. Напомним, его должны перекрыть в сентябре этого года. Тогда нагрузка ляжет на близлежащие небольшие улицы — в связи с этим было решено привести их в порядок.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский:

— Омичи знают, что в сентябре планируется начало ремонта Юбилейного моста через реку Омь. Для того чтобы обеспечить возможность нормального движения автотранспорта в центральной части города, мы, как и обещали, приведем в порядок дороги, на которых ляжет основная нагрузка на время перекрытия движения.

Так, в порядок должны привести следующие дороги: