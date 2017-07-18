Мэр Омска Двораковский дал еще 37 миллионов на ремонт дорог
Ремонт проведут для того, чтобы улицы, на которые будет перераспределено движение после закрытия Юбилейного моста, выдержали интенсивную нагрузку.
Ремонт проведут для того, чтобы улицы, на которые будет перераспределено движение после закрытия Юбилейного моста, выдержали интенсивную нагрузку.
Мэр Омска Вячеслав Двораковский поручил департаменту городского хозяйства и бюджетному учреждению «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» дополнительно отремонтировать несколько дорог. На эти цели мэрия выделила д37 миллионов рублей. Дорожники должны закончить работы до 15 сентября.
Дорожные работы на этих улицах связаны с ремонтом Юбилейного моста. Напомним, его должны перекрыть в сентябре этого года. Тогда нагрузка ляжет на близлежащие небольшие улицы — в связи с этим было решено привести их в порядок.
Мэр Омска Вячеслав Двораковский:
— Омичи знают, что в сентябре планируется начало ремонта Юбилейного моста через реку Омь. Для того чтобы обеспечить возможность нормального движения автотранспорта в центральной части города, мы, как и обещали, приведем в порядок дороги, на которых ляжет основная нагрузка на время перекрытия движения.
Так, в порядок должны привести следующие дороги: