Врио губернатора: Сам постоянно стою в пробке на Калинина, но через неделю обещают закончить

Источник: Калининград.Ru

По его словам, это существенно сократит огромные пробки в районе.

«Сам постоянно тут стою в пробке, когда уезжаю или возвращаюсь домой. Но на этой неделе обещают уже закончить. Вообще очень много сейчас работ идёт. На этот год по программе “Безопасные и качественные дороги” выделено 1,2 млрд рублей, а в следующем ещё больше», — пояснил врио губернатора.

Он также отметил, что власти очень продуманно подошли к дорожному ремонту. Комплексная программа позволяет существенно улучшить транспортную инфраструктуру сразу в большом районе.

Ремонт проспекта Калинина начали в конце июня. Изначально там планировали сузить проезжую часть до одной полосы вместо двух. После начала ремонта на магистрали появились огромные автомобильные заторы.