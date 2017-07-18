Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
В Москве продали поддельный ботокс на 10 млн рублей
"Никто по пути не помог": россиянка о нападении на нее на курорте
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Умер актер Мартин Ландау
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Порошенко: Киев намерен присоединиться к таможенному союзу с ЕС
Лавров поведал о неподчиняющихся радикалах в Киеве
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
16:24 (мск), источник: Калининград.Ru

Врио губернатора: Сам постоянно стою в пробке на Калинина, но через неделю обещают закончить

Дорожные работы на проспекте Калинина в областном центре планируют завершить в течение недели. Об этом рассказал врио губернатора Антон Алиханов во время рабочего выезда во вторник, 18 июля.

Источник: Калининград.Ru

По его словам, это существенно сократит огромные пробки в районе.

«Сам постоянно тут стою в пробке, когда уезжаю или возвращаюсь домой. Но на этой неделе обещают уже закончить. Вообще очень много сейчас работ идёт. На этот год по программе “Безопасные и качественные дороги” выделено 1,2 млрд рублей, а в следующем ещё больше», — пояснил врио губернатора.

Он также отметил, что власти очень продуманно подошли к дорожному ремонту. Комплексная программа позволяет существенно улучшить транспортную инфраструктуру сразу в большом районе.

Ремонт проспекта Калинина начали в конце июня. Изначально там планировали сузить проезжую часть до одной полосы вместо двух. После начала ремонта на магистрали появились огромные автомобильные заторы.

В 2017 году власти потратят более 1,2 миллиарда рублей на реализацию программы «Безопасные и качественные дороги». На эти средства планируют привести в нормативное состояние шесть трасс регионального значения общей протяжённостью 127,5 километров и пять улиц Калининграда длиной 19,29 километров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Власти: Рядом с бастионом «Литва» в Калининграде незаконно строят здание
Порошенко прокомментировал заявление о создании Малороссии
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
В Думе одобрили закон об удалении информации из соцсетей
ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар в Сирии
Режиссер фильма «Крым» обратился к властям Украины
Ройзман снял кандидатуру с выборов губернатора
В Ставропольском крае построили соломенную «Зенит-Арену»
Спорт
Любят карате и обещают писать книги. Девчонки, победившие Италию Знакомимся с женской сборной России по футболу, которая вчера обыграла итальянок на чемпионате Европы со счётом 2:1
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Власти Москвы застроят участки вокруг МЦК
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь