Тепло для нужд горячего водоснабжения с июля подешевело на 2%

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли с 1 июля 2017 года изменило тариф на тепловую энергию для нужд горячего водоснабжения и отопления.

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Соответствующее решение закреплено постановлением № 38 от 13 июля 2017 года. Документ МАРТ вступает в силу с 19 июля, но распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 июля 2017 года.

«С 1 июля изменен тариф на тепловую энергию организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и предоставляющим ЖКУ. Тариф в размере 15,3622 рубля. за 1 Гкал установлен организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющим жилищно-коммунальные услуги», — говорится в комментарии Национального центра правовой информации.

Там отмечается, что такие же тарифы будут установлены организациям застройщиков, товариществ собственников, а также организациям, имеющим в собственности, на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению).