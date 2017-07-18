На месте телебашни в Екатеринбурге появится ледовая арена

На данном участке УГМК и правительство области планируют возвести ледовую арену на 15 тысяч зрителей, в том числе с возможным использованием телебашни.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе Законодательного собрания Свердловской области, депутаты сегодня дали согласие на отчуждение телебашни.

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Сергей Зырянов отметил, что телебашня не раз выставлялась на продажу, но лучшего предложения не поступало. По словам вице-губернатора, данная сделка позволит исключить из областного бюджета расходы на содержание башни, наиболее эффективно использовать земельный участок, а также оптимизировать структуру государственного имущества Свердловской области.

Телебашня вместе с прилегающей землей будут включены в уставной капитал акционерного общества в качестве оплаты приобретаемых правительством региона 40% акций, 60% — будут принадлежать инвестору.

Как пояснил на заседании регионального парламента заместитель губернатора, исполняющий обязанности министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Сергей Зырянов, на сегодняшний день в бюджете Свердловской области средств на реконструкцию или приспособление к современному использованию телебашни нет.