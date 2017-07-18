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14:54 (мск), источник: АиФ Омск

Ливень не помешал открытию выставки «Агро-Омск-2017»

На мероприятии присутствовал заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Проливной дождь не помешал открытию традиционной летней выставки «Агро-Омск-2017».

Источник: Аргументы и факты

Агропромышленную выставку посетили представители власти, в том числе губернатор Омской области Виктор Назаров и заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. Отметим, что высокопоставленный гость уже успел утром посетить ряд омских предприятий и после этого прибыть на выставку.

Спустя немного времени после прибытия политиков в парке, где проходила выставка, начался сильный ливень. Несмотря на буйство стихии, губернатор, заместитель министра и представители кабмина успели забежать под навес, где начали общаться с журналистами.

Источник: Аргументы и факты

«На выставку прибыло 13 регионов, в том числе представители республики Казахстан и Китая. Ежегодно мы отмечаем 10−12 сельскохозяйственных проектов, каждый год они должны реализовываться в регионе. С учётом субсидий, которые идут из федерального центра и из бюджета Омской области, выдерживать такую цифру нам удается. Поддержка федерального министерства сельского хозяйства очень ощутима, и я хочу сказать за неё большое спасибо. Вы дали аграрием вздохнуть и двигаться вперёд», — сказал Виктор Назаров.

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