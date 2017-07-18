На месте автостоянки в Перми появится сквер
Проект благоустройства презентовали местные жители.
Проект благоустройства презентовали местные жители.
В Перми презентовали эскизы обустройства сквера братьев Каменских на берегу Данилихи. Идея родилась из борьбы местных жителей с автостоянкой. Территория, относящаяся к зоне Р-2 «Скверы. Парки», была сдана в аренду и здесь работали автостоянка и автомойка. На борьбу ушло целых три года.
После «освобождения территории» инициативная группа с предложением о создании сквера вышла на гимназию № 4 имени братьев Каменских. Гимназия поддержала. Все желающие могли предложить свой проект, сейчас подготовлено 11 эскизов, самыми активными оказались школьники.