На месте автостоянки в Перми появится сквер

В Перми презентовали эскизы обустройства сквера братьев Каменских на берегу Данилихи. Идея родилась из борьбы местных жителей с автостоянкой. Территория, относящаяся к зоне Р-2 «Скверы. Парки», была сдана в аренду и здесь работали автостоянка и автомойка. На борьбу ушло целых три года.