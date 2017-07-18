Ярошук: Не дай бог, чтобы парковка на Клинической превратилась в очередной торговый центр

— Нужно проверить стоянку, которую начали делать. Надо, чтобы она не превратилась потом в торговый центр. Ещё раз посмотреть все документы, потому что я смотрю, что очень уже она его напоминает. Я попросил подготовить письмо на Антона Андреевича, чтобы губернатор дал поручение ГАСН проверить стройку парковки на Клинической. Не дай бог, чтобы она превратилась в очередной торговый центр, как у нас частенько бывает, — сказал Ярошук.
По словам главы Калининграда, многоуровневая стоянка на Клинической строится специально, чтобы освободить проезжую часть от припаркованных машин. Александр Ярошук добавил, что сейчас по улице не могут проехать даже машины скорой помощи, которые направляются в областную больницу.
Возведение многоуровневой парковки на улице Клинической началось в августе 2016 года, когда забором огородили бесплатную стоянку. Застройщик планировал сдать трёхэтажное сооружение в марте 2017 года, однако окончание работ перенесли на сентябрь.
Согласно проекту, напротив областной больницы возводят парковку на 42 машины. Часть мест застройщик намеревался предоставлять бесплатно для посетителей медицинского учреждения, а жители ближайших домов могли бы получать посуточные абонементы.