Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
Интимная пластика в Великобритании помолодела
«Не умеет одеваться»: светская львица об Ольге Кабо на вечеринке
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Опыт зарубежных тюрем: чему может научиться РоссияВ тюрьмах России содержится 618 490 человек. Это сравнимо с населением Тюмени, Владивостока, Махачкалы или Ульяновска
Транзит газа рухнул, на Украине паника – зовут на помощь Европу
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Порошенко: Киев намерен присоединиться к таможенному союзу с ЕС
Лавров поведал о неподчиняющихся радикалах в Киеве
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Малороссию хотят присоединить к союзу России и Белоруссии – СМИ
СМИ: бойцы бригады ВСУ отказываются переводиться
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
16:23 (мск), источник: Калининград.Ru

Ярошук: Не дай бог, чтобы парковка на Клинической превратилась в очередной торговый центр

Власти Калининграда опасаются, что многоуровневая парковка на улице Клинической превратится в торговый центр. Об этом рассказал глава города Александр Ярошук во время рабочего выезда во вторник, 18 июля.

Источник: Калининград.Ru

— Нужно проверить стоянку, которую начали делать. Надо, чтобы она не превратилась потом в торговый центр. Ещё раз посмотреть все документы, потому что я смотрю, что очень уже она его напоминает. Я попросил подготовить письмо на Антона Андреевича, чтобы губернатор дал поручение ГАСН проверить стройку парковки на Клинической. Не дай бог, чтобы она превратилась в очередной торговый центр, как у нас частенько бывает, — сказал Ярошук.

По словам главы Калининграда, многоуровневая стоянка на Клинической строится специально, чтобы освободить проезжую часть от припаркованных машин. Александр Ярошук добавил, что сейчас по улице не могут проехать даже машины скорой помощи, которые направляются в областную больницу.

Возведение многоуровневой парковки на улице Клинической началось в августе 2016 года, когда забором огородили бесплатную стоянку. Застройщик планировал сдать трёхэтажное сооружение в марте 2017 года, однако окончание работ перенесли на сентябрь.

Согласно проекту, напротив областной больницы возводят парковку на 42 машины. Часть мест застройщик намеревался предоставлять бесплатно для посетителей медицинского учреждения, а жители ближайших домов могли бы получать посуточные абонементы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Власти: Рядом с бастионом «Литва» в Калининграде незаконно строят здание
Порошенко прокомментировал заявление о создании Малороссии
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
В Думе одобрили закон об удалении информации из соцсетей
ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар в Сирии
Режиссер фильма «Крым» обратился к властям Украины
Ройзман снял кандидатуру с выборов губернатора
В Ставропольском крае построили соломенную «Зенит-Арену»
Спорт
Любят карате и обещают писать книги. Девчонки, победившие Италию Знакомимся с женской сборной России по футболу, которая вчера обыграла итальянок на чемпионате Европы со счётом 2:1
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
В Москве составили рейтинг дешевых квартир в аренду
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь