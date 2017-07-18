Ярошук: Не дай бог, чтобы парковка на Клинической превратилась в очередной торговый центр

— Нужно проверить стоянку, которую начали делать. Надо, чтобы она не превратилась потом в торговый центр. Ещё раз посмотреть все документы, потому что я смотрю, что очень уже она его напоминает. Я попросил подготовить письмо на Антона Андреевича, чтобы губернатор дал поручение ГАСН проверить стройку парковки на Клинической. Не дай бог, чтобы она превратилась в очередной торговый центр, как у нас частенько бывает, — сказал Ярошук.