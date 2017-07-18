Белорусские нефтяники будут бурить скважины для украинских партнеров

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Государственное нефтегазовое объединение «Белоруснефть» выиграло тендеры на бурение газовых скважин в Украине, сообщили Sputnik в пресс-службе объединения.

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Там отметили, что в последнее время «Белоруснефть» заметно нарастила свое присутствие на рынке нефтяного и газового сервиса в Украине. Для выполнения этих работ в стране создана дочерняя компания объединения «Сервис Ойл». О бурении эксплуатационных скважин шла речь во время визита в объединение «Белоруснефть» делегации крупнейшей в Украине частной нефтегазовой компании — ООО «ДТЭК Нефтегаз».

«Стороны провели переговоры о перспективах сотрудничества. Речь идет о победе “Белоруснефти” в тендере на бурение четырех эксплуатационных скважин на Семиренковском газоконденсатном месторождении», — сообщили в пресс-службе.

Также по результатам тендера «Белоруснефти» присуждена победа в 2-х из 4-х лотов на выполнение работ с применением колтюбинга для ПАО «Укргаздобыча».

В объединении напомнили, что сейчас белорусские нефтяники завершают выполнение контракта на проведение 50 операций гидроразрыва пласта в Полтавской области для ПАО «Украгаздобыча».

Уже в скором времени, по контракту с компанией «Надра-Геоинвест», специалисты «Белоруснефти» приступят к проведению 3D сейсморазведки в объеме 100 кв. км с обработкой и интерпретацией данных. Затем на очереди сейсморазведка по технологии 3D в объеме 390 кв. км — для ПАО «Укргаздобыча».