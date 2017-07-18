Власти не успевают починить дорогу, на которую Путину жаловались дети

Источник: РИА "Новости"

Жители села Мошево Краснокамского района сетуют, что опять остаются без нормальной дороги. В марте 2017 года девятилетняя Валерия Ткачёва обратилась к президенту с просьбой помочь и построить дорогу от родной деревни до проезжей части. Весной, осенью и в летние дожди дорогу сильно размывает, и в деревню не может проехать даже «скорая».

После обращения девочки к Владимиру Путину руководству Пермского края поручили в срок до 1 сентября 2017 года привести дорогу в порядок. Однако, местные жители переживают, что чиновники из Пермского края подведут президента.

«Прошла половина лета, а никаких работ до сих пор не начинали. Недавно мы узнали, что власти даже не выбрали подрядчика. Нам пояснили, что аукцион объявят 28 июля, и дорогу будут делать длиной не 900 метров, а только 650», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» местный житель Константин Лунегов.

Замглавы администрации Краснокамского муниципального района Антон Максимчук, курирующий вопрос строительства дороги, утверждает, что обязательства будут выполнены.

«Мы уже объявили аукцион, в начале августа подведём его итоги, и сразу приступим к работам. В установленные сроки мы уложимся», — заверил чиновник.