Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Опыт зарубежных тюрем: чему может научиться РоссияВ тюрьмах России содержится 618 490 человек. Это сравнимо с населением Тюмени, Владивостока, Махачкалы или Ульяновска
Вице-премьер Украины оскандалилась на немецком ТВ
СМИ: Турция запретила въезд 4 тысячам россиян
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Порошенко: Киев намерен присоединиться к таможенному союзу с ЕС
Лавров поведал о неподчиняющихся радикалах в Киеве
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Как выглядят и как живут самые богатые чиновницы России (фото)
Караулова предстала полностью обнаженной на съёмках - СМИ
Эксперты США оценили новый пистолет спецназа РФ
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12Природные пожары в Калифорнии
15:25 (мск), источник: АиФ Прикамье

Власти не успевают починить дорогу, на которую Путину жаловались дети

Жителям обещали построить её к 1 сентября, но работы ещё не начались.

Источник: РИА "Новости"

Жители села Мошево Краснокамского района сетуют, что опять остаются без нормальной дороги. В марте 2017 года девятилетняя Валерия Ткачёва обратилась к президенту с просьбой помочь и построить дорогу от родной деревни до проезжей части. Весной, осенью и в летние дожди дорогу сильно размывает, и в деревню не может проехать даже «скорая».

После обращения девочки к Владимиру Путину руководству Пермского края поручили в срок до 1 сентября 2017 года привести дорогу в порядок. Однако, местные жители переживают, что чиновники из Пермского края подведут президента.

«Прошла половина лета, а никаких работ до сих пор не начинали. Недавно мы узнали, что власти даже не выбрали подрядчика. Нам пояснили, что аукцион объявят 28 июля, и дорогу будут делать длиной не 900 метров, а только 650», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» местный житель Константин Лунегов.

Замглавы администрации Краснокамского муниципального района Антон Максимчук, курирующий вопрос строительства дороги, утверждает, что обязательства будут выполнены.

«Мы уже объявили аукцион, в начале августа подведём его итоги, и сразу приступим к работам. В установленные сроки мы уложимся», — заверил чиновник.

Также он пояснил, почему протяжённость ремонтируемой дороги с 900 метров сократилась до 650. По его словам, первоначально протяжённость дороги была указана не верно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Делать было нечего. ТОП-5 способов провести время на даче в плохую погоду
Порошенко прокомментировал заявление о создании Малороссии
Путин на авиасалоне МАКС угостил правительство мороженым
Прокуратура назвала незаконным арест экс-главы «Гоголь-центра»
ВВС международной коалиции во главе с США нанесли удар в Сирии
Режиссер фильма «Крым» попросил Киев о прокатном удостоверении
Ройзман снял кандидатуру с выборов губернатора
В Гватемале ввели чрезвычайное положение из-за состояния дорог
Спорт
Любят карате и обещают писать книги. Девчонки, победившие Италию Знакомимся с женской сборной России по футболу, которая вчера обыграла итальянок на чемпионате Европы со счётом 2:1
Авто
Фото дня: в Москве яркими красками уничтожили машину Эти фото в редакцию «Авто Mail.Ru» прислал сам владелец пострадавшего автомобиля. «Краской облито все. Краска даже в бензобаке. Салон изрезан», — только и смог сообщить он
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде Шоумен станет ведущим новой программы про конфликты между близкими людьми
Недвижимость
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Субсидии на услуги ЖКХ начнут давать по новым правилам
Власти Москвы застроят участки вокруг МЦК
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Анастасия Заворотнюк шокировала снимком взрослого сына 17-летний Майкл стал похож на маму как две капли воды.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь