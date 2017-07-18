В Волгограде приступили к ликвидации Кировской свалки

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Еще несколько недель назад площадка, где сегодня разворачиваются и ждут своей очереди на загрузку самосвалы, была завалена горами отходов высотой до 20 метров. С начала работ компания-подрядчик вывезла порядка 20 тысяч кубометров отходов 5 класса опасности.

До середины следующего года с Кировской свалки предстоит вывезти около полутора миллионов кубометров отходов, в результате чего будет очищено 39 гектаров земли. В результате взаимодействия администрации региона с Минприроды России мероприятие включено в национальный приоритетный проект «Чистая страна», федеральное финансирование составит 80%.

— Уже около месяца осуществляются работы по ликвидации свалки, — говорит начальник отдела областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Наталья Горковенко. — Она вся поделена на территории, на которых располагаются отходы разных видов опасности. Начали с самого безопасного участка, где залегают отходы 5 класса опасности.

Все они отправляются на лицензированный полигон «Комус», вся техника проходит санитарные мероприятия перед выездом с территорией свалки — закрывается пологом кузов, колеса машин проходят специальную обработку.

Всего на территорию «Комуса» будет вывезено около 37 тысяч кубометров отходов с Кировской свалки. Остальные отходы — 3 и 4 класса опасности поедут на обезвреживание и утилизацию на современный полигон Светлоярского района.

На сегодняшний день на территории Кировской свалки выполнен большой объем подготовительных мероприятий по устройству подъездной дороги, площадки для загрузки техники, проведены работы по обустройству противопожарных полос.

Пока подрядчик вывозит отходы с самого безопасного участка свалки, который не горит. Остальная территория охвачена подземным пожаром, поэтому следующий этап связан с подачей воды и дежурством пожарной техники.

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— Сейчас разрабатывается вопрос по подачи воды на данный участок для предотвращения аварийных ситуаций, потому что большая территория свалки горит постоянно, — говорит Юрий Дергачев, директор подрядной организации. — Сверху тело свалки засыпано грунтом для предотвращения подачи кислорода, но как только мы будем грунт вскрывать, начнется активное горение. Несколько раз проводились совещания совместно с МЧС, порядок противопожарных мероприятий определен.

Учитывая сложность проводимых работ, на объекте осуществляется круглосуточный контроль, в том числе с привлечением лаборатории. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций создана рабочая группа, в состав которой вошли представители МЧС, ГИБДД, Росприроднадзора и Роспотребнадзора и профильных региональных ведомств.

В этом году с Кировской свалки будет вывезено более 500 тысяч кубометров отходов, в следующем — более 800 тысяч тонн.

— Здесь началась реализация проекта, который сделан по всем экологическим правилам и законам РФ, прошел все экспертизы, — говорит заведующий кафедрой Волгоградского государственного технического университета, доктор технических наук, профессор, заслуженный эколог РФ Владимир Желтобрюхов. — Технический университет разрабатывал технологии и процессы, которые позволяют эти отходы обеззараживать и утилизировать. Символично, что такие серьезные работы проходят в Год экологии. Подобные работы не проводились десятилетиями не только в Волгоградской области, но и во всей России.