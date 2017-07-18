Движение по мосту на ул. Озерова планируют перекрыть для укладки асфальта

По словам специалиста, сейчас власти города и подрядчик разрабатывают систему укладки верхнего слоя асфальта на мосту.
«Постараемся не перекрывать, но будет затруднение движения. Возможно, что пустим движение, но если и закроем, то на половину дня. Тут много факторов, которые будут влиять, больших проблем уже не будет», — пообещал Свинцов.
Завершить ремонт путепровода на ул. Озерова планируется 3 августа. В этот день на мосту будут проводиться тестовые мероприятия. Движение в обе стороны откроют 4 августа.
В Калининграде с 3 апреля по 4 августа 2017 года введут одностороннее движение на участке ул. Озерова от ул. Уральской до ул. Гаражной. По итогам открытого аукциона, муниципальный контракт на проведение ремонта путепровода заключён с ООО «ТермоПластКомпозит». Эта подрядная организация ремонтировала путепроводы на ул. Железнодорожной и ул. Аллея Смелых. За ремонт моста на ул. Озерова власти города заплатят 36,3 миллиона рублей.