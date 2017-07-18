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17:40 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде до конца года будет сдан бывший проблемный дом

Ещё один недострой будет введён в эксплуатацию до конца года. Это десятиэтажка по улице Рыкачёва, 103 в Тракторозаводском районе Волгограда.

Дом должны были сдать ещё в 2015 году, но застройщик, посетовав на безденежье и кризис, свернул все работы, оставив 58 семей в тревоге за судьбу своих трудных сбережений. Однако, при эффективном содействии региональных властей, проблему удалось сдвинуть с точки замерзания. Нашёлся новый главный подрядчик — фирма «СпецСтройКонтракт». Сегодня на доме идут работы.

По информации главного инженера фирмы Павла Рудченко, на строительстве заняты 30 человек, на этажах идут отделочные работы, прокладываются внутренние инженерные сети. Из-за того, что строительство долгое время не двигалось, многое приходится переделывать. Тем не менее, ввод в эксплуатацию намечен на четвертый квартал этого года. И строители уверены, что срок выдержат. Похоже, поверили в это и дольщики.

— Когда работы на доме только возобновились, дольщики приходили к нам каждый день, — заметил Павел Рудченко, — контролировали, всем интересовались. Но постепенно все вопросы были сняты, и люди нам поверили.

— Готовность строительства сегодня составляет 80 процентов, — прокомментировал руководитель облстройнадзора Александр Сторожук. — Так что, сроки ввода реальны. И это не единственный долгострой, который будет достроен до конца года — всего их будет 14, 1347 человек из числа обманутых дольщиков наконец-то справят столь долгожданное новоселье.

В списке проблемных домов числятся 35 многоэтажек. Каждая — это целый клубок проблем, связанных, без всякого преувеличения, с трагедиями безжалостно обманутых людей. Но, к чести областных властей, ни один человек не брошен на произвол судьбы. Сегодня в регионе развернулась системная работа по восстановлению нарушенных прав дольщиков. С 2014 года достроены и заселены 40 проблемных домов, почти три тысячи участников долевого строительства получили долгожданное жильё.

Как уже сообщал РИАЦ, губернатор Андрей Бочаров провёл координационное совещание по защите правопорядка, на котором ещё раз подчеркнул принципиальную важность решения проблемы обманутых дольщиков и необходимость задействовать для этого все существующие механизмы. Не так давно Государственная Дума в первом чтении приняла федеральный закон о компенсационном фонде долевого строительства. Волгоградская область выходит с законодательной инициативой дополнить его нормой, разрешающей использовать средства Фонда в качестве займа для завершения строительства подобных домов под государственные гарантии регионов. Если эта поправка будет принята, появится уверенность, что вопросы дольщиков будут успешно решены.

В интересах участников долевого строительства меняется и региональное законодательство. Год назад внесены изменения в областной закон, согласно которым, компания, берущаяся достроить проблемный дом, получает землю для собственного жилищного строительства в аренду по льготной цене без торгов. Частные инвесторы уже начинают пользоваться открывшимися возможностями — новый застройщик после долгого перерыва возобновил работы в ЖК «Атлант» Дзержинского района Волгограда.

Как заметил Александр Сторожук, не существует общего рецепта решения проблем с завершением недостроев. По каждому отдельному случаю вырабатывается свой алгоритм решения сложнейшей задачи. Но главное — недострои продолжают исчезать с карты Волгоградской области.

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