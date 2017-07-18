Арктические танкеры стали налоговыми резидентами Воронежской области

Танкеры зарегистрировали как отдельные юридические лица — ООО «Штурман Кошелев», ООО «Штурман Скуратов», ООО «Штурман Щербинин» — в сентябре 2016 года. По данным «Коммерсанта», компании заключили с ООО «Газпромнефть шиппинг» договоры лизинга на 12 лет. После того, как танкеры стали налоговыми резидентами нашего региона, три ООО заявили о праве на возмещение 2 млрд рублей. По итогам первого квартала 2017 года ООО уже получили полмиллиарда рублей.