Арктические танкеры стали налоговыми резидентами Воронежской области
Юридические лица, к которым относятся корабли, рассчитывают на 2 млрд рублей.
Юридические лица, к которым относятся корабли, рассчитывают на 2 млрд рублей.
Налоговыми резидентами Воронежской области стали три арктических танкера ледового класса Arc7 «Газпром нефти», сообщил «Коммерсантъ». Эту информацию подтвердили
Танкеры зарегистрировали как отдельные юридические лица — ООО «Штурман Кошелев», ООО «Штурман Скуратов», ООО «Штурман Щербинин» — в сентябре 2016 года. По данным «Коммерсанта», компании заключили с ООО «Газпромнефть шиппинг» договоры лизинга на 12 лет. После того, как танкеры стали налоговыми резидентами нашего региона, три ООО заявили о праве на возмещение 2 млрд рублей. По итогам первого квартала 2017 года ООО уже получили полмиллиарда рублей.
Налоговые вычеты согласованы с налоговиками на региональном и федеральном уровнях. Бюджет Воронежской области получит доходы по налогу на прибыль. Налоговая юрисдикция Воронежской области благоприятна для лизинговых компаний. Благодаря льготам в Воронежской области зарегистрировалась компания, занимающаяся авиализингом, — «Ильюшин Финанс Ко».