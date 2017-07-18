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17:30 (мск), источник: Время Воронежа

Арктические танкеры стали налоговыми резидентами Воронежской области

Юридические лица, к которым относятся корабли, рассчитывают на 2 млрд рублей.

Налоговыми резидентами Воронежской области стали три арктических танкера ледового класса Arc7 «Газпром нефти», сообщил «Коммерсантъ». Эту информацию подтвердили интернет-газете «Время Воронежа» в воронежском управлении Федеральной налоговой службы 18 июля.

Танкеры зарегистрировали как отдельные юридические лица — ООО «Штурман Кошелев», ООО «Штурман Скуратов», ООО «Штурман Щербинин» — в сентябре 2016 года. По данным «Коммерсанта», компании заключили с ООО «Газпромнефть шиппинг» договоры лизинга на 12 лет. После того, как танкеры стали налоговыми резидентами нашего региона, три ООО заявили о праве на возмещение 2 млрд рублей. По итогам первого квартала 2017 года ООО уже получили полмиллиарда рублей.

Налоговые вычеты согласованы с налоговиками на региональном и федеральном уровнях. Бюджет Воронежской области получит доходы по налогу на прибыль. Налоговая юрисдикция Воронежской области благоприятна для лизинговых компаний. Благодаря льготам в Воронежской области зарегистрировалась компания, занимающаяся авиализингом, — «Ильюшин Финанс Ко».

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