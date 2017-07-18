На курортах Кубани введут стандарты услуг по системе «все включено»

Источник: ЮГА.ру

По словам министра курортов Христофора Константиниди, в России нет единых требований к таким услугам. Он также сообщил, что уже разработаны рекомендации предоставления услуг по системе «все включено» и «ультра все включено», которые направлены главам муниципалитетов Краснодарского края и руководителям санаторно-курортных организаций для их практического применения.

Министр курортов региона Христофор Константиниди акцентировал, что стандартизация услуг такого формата будет способствовать повышению конкурентоспособности организаций, которые работают по системе «все включено». Кроме того, отдыхающие получат достоверную информацию о качестве сервиса, на который они могут рассчитывать, покупая путевку с такими услугами, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Начало стандартизации услуг запланировано на летний сезон-2017. Разработанные рекомендации направлены также в правительство России и Ростуризм для распространения практики на всей территории России.

Как сообщали Юга.ру, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил ввести единую стандартизацию для гостиниц и пляжей. До этого было предложено ввести классификацию пляжей. Непригодными для купания в крае признали 76 прибрежных зон.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о введении курортного сбора. В пилотном проекте примут участие Краснодарский край, Кавминводы, Крым и Алтайский край. Эксперимент планировалось начать уже в 2017 году, но он был отложен. В правительстве ранее поддержали решение взимать с туристов и с командированных лиц до 100 рублей сбора.