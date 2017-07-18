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16:14 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму не видят угроз для курортного сезона от действий Киева

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Попытка киевских властей помешать поездкам украинских туристов на крымские курорты не несет никаких рисков и угроз для курортного сезона, заявил глава комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Источник: РИА "Новости"

Ранее глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов, ссылаясь на данные источников из числа служащих госпогранслужбы Украины, сообщил, что киевские власти дали команду создавать искусственные препятствия при пересечении украинцами границы с Крымом.

«Каждый год повторяется одна и та же картина. Власти Украины пытаются закрыть туристический поток в Крым, чтобы их граждане по возвращении не рассказывали о реальной обстановке и заметном развитии полуострова за последние годы. Но на самом туристическом сезоне это не отразится никак вообще, разве что уменьшится число иностранных граждан, прибывших из Украины. Никаких угроз и рисков для сезона нет», — сказал Черняк.

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Он подчеркнул, что Крым всегда приглашал украинских туристов на свои курорты, но учитывая непредсказуемую политику киевских властей, ставки на них никогда не делал и в своих прогнозных показателях не учитывал.

«Большой экономической составляющей в их приездах для Крыма в целом нет. Мы делаем ставку на продвижение туристического продукта на территории Российской Федерации и других перспективных туристических рынках», — подчеркнул Черняк.

Накануне крымское погрануправление ФСБ сообщило, что украинцы стоят в километровых очередях, часами ожидая на погранпунктах возможности проехать на отдых в Крым. По данным российских пограничников, в субботу «из-за препятствий украинской стороны» время ожидания в очереди перед пунктом пропуска «Чонгар» в среднем составляло порядка 13 часов.

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