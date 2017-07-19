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16:52 (мск), источник: Meduza

ФАС решила отменить роуминг в России (ни разу не сказав слово «роуминг»). Это сработает?

Федеральная антимонопольная служба вынесла крупнейшим российским сотовым операторам предупреждение за то, что одни и те же услуги в «домашнем» регионе и в остальной России стоят для их клиентов по-разному. Фактически это означает отмену роуминга, хотя слово «роуминг» ФАС не упомянула ни разу. Операторы отказываются комментировать указания регулятора.

Источник: РИА "Новости"

ФАС выпустила очень странный пресс-релиз

Новость под заголовком «“Большая четверка” операторов связи получила предупреждение от ФАС России» появилась на сайте ведомства 17 июля в 14:38. Однако после этого она была переписана почти полностью; оригинал сохранился только в кэше.

Слово «роуминг» не упоминалось ни до, ни после исправлений.

В первой версии пресс-релиза ФАС зачем-то объясняла, какие в принципе бывают тарифные планы и как они работают в «домашнем» регионе и в поездках. Потом эти объяснения убрали. Кроме того, сперва ФАС требовала от операторов «изменить тарифы на услуги связи в поездках», затем эта формулировка исчезла — теперь служба хочет, чтобы операторы «устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках».

Впрочем, всякий раз сообщение ФАС начиналось с того, что операторы нарушили закон из-за «разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России».

Роуминг действительно должны отменить. Но не весь

Это следует из разъяснений, которые затем прислала «Медузе» пресс-служба ФАС. Глава управления регулирования связи и информационных технологий Елена Заева пояснила, что операторы должны отменить внутрисетевой роуминг — когда абонент ездит по России, но пользуется только сетью своего оператора.

Ситуации, когда абонент подключается к сети другого оператора при выезде из «домашнего» региона, по словам Заевой, случаются «достаточно редко».

Такой роуминг называется национальным, и его ФАС пока отменить не требует, но обещает принять решение по этому поводу в течение недели.

На исполнение требований ФАС у операторов есть 14 дней: к началу августа они должны предупредить абонентов о смене тарифов, а затем, еще через 10 дней, запустить новые правила в действие.

Подчинятся ли операторы, неизвестно

Спустя сутки после решения ФАС ни один из операторов «большой четверки» по существу не ответил, будет ли исполнено требование отменить роуминг. Только представитель «Мегафона» Дмитрий Петров напомнил, что оператор уже предлагает тарифы с неизменной стоимостью «дома» и в поездках. Если операторы не исполнят требование, ФАС может возбудить дело о нарушении законодательства о защите конкуренции и добиться не только штрафа, но и взыскания необоснованно полученной выгоды.

При этом Заева признала, что у операторов есть право брать плату за входящие звонки при поездках — это закреплено в статье 54 закона «О связи». Поправки для отмены этой нормы уже рассматриваются Госдумой.

Тарифы вырастут

Хотя сами операторы пока никак не высказались об отмене роуминга, Минкомсвязи уже отчиталось о грядущем росте цен на услуги сотовой связи.

По данным ведомства, внутрироссийским роумингом пользуются около 7% абонентов. Теперь затраты на их связь придется компенсировать всем остальным клиентам операторов.

Из-за возможного роста тарифов против резких действий высказался министр связи Николай Никифоров. Как передает «Интерфакс», он предостерег от популистских лозунгов «давайте отменим роуминг» и призвал ФАС начать переговоры с операторами, чтобы «урегулировать возникающие разногласия».

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